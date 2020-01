El festival de Coachella es uno de los más esperados de la temporada festivalera. Se celebra anualmente en Indio, California y, a pesar de que sus entradas no son muy económicas, vuelan. Este año la cita tiene lugar los fines de semana del 10 al 12 y del 17 a 19 de abril.

El evento congrega cada año a los influencers más top, con sus ya míticos looks y maquillajes donde reina la purpurina, para no perderse a los artistas del momento. El año pasado la gran sensación no pudo ser otra que Rosalía.

Pero la reina del tra-trá no fue la única, el K-pop también hizo historia. Las chicas de BLACKPINK se convirtieron en el primer grupo de pop coreano en asistir al festival.

El K-pop ha crecido tanto y causa tanto furor que para el line-up de este año se ha contado con otros dos grupos coreanos. Se trata de BIGBANG y Epic High.

Esto supone una gran noticia no solo por la representación coreana en el festival sino porque confirma la vuelta a los escenarios de BIGBANG. El grupo se había tomado un descanso desde que publicaran su último single ‘Flower Road’ en marzo de 2018. ¿El motivo? Los integrantes del grupo se alistaron al ejército de Corea del Sur. Además, uno de los miembros, Seungri, se había retirado del grupo por un escándalo sexual del que ha reconocido los hechos.

Algunos medios de comunicación de Corea del Sur especulaban que el grupo se disolvería debido a las investigaciones legales de sus miembros que se han llevado a cabo, sin embargo, el anuncio de su participación en Coachella parece indicar todo lo contrario.

Algunos k-poperos estallaron de alegría cuando hace unos meses BTS aparecía como uno de los grupos destacados en el cartel falso que se viralizó por las redes sociales. Sin embargo, ahora que por fin han salido a la luz las confirmaciones oficiales, la ARMY no ha podido ver su sueño convertirse en realidad.

El grupo español que no te esperabas

¿Y después de Rosalía qué? España no se ha quedado sin representante en el cartel de 2020. Dentro de las confirmaciones aparece en pequeñito un grupo de españolas que no te veías venir y que después de esto prometen convertirse en la nueva revelación. Se trata de las Cariño y comparten espacio con artistas como Nathy Peluso o Lana del Rey.

Cariño es un grupo de pop madrileño con toques de electrónica, compuesto por Paola, Alicia y María, que se formó gracias a Tinder. Han versionado ‘Llorando en la limo’ de C. Tangana y tienen títulos tan originales como ‘Mierda seca’, ‘Bisexual’ o ‘La Bajona’. Te gustarán si te mola el sonido cañero que evoca a los años 80 y 90, como el de Carolina Durante.