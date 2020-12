La sorprendente y oculta faceta de Cody Simpson que podría llevarlo a competir en las olimpiadas

Cody Simpson podría competir en las olimpiadas. El ex de Miley Cyrus ha revelado que uno de sus propósitos para este año 2020 era retomar una de sus aficiones que mantenía oculta de cara al público. Y lo ha conseguido con tan buen resultado que ha querido compartirlo con todos sus seguidores.

El cantante ha comunicado que se ha clasificado para sus primeras pruebas olímpicas. Una competición en la que se seleccionarán los nadadores que representarán a Australia en las Olimpiadas de Tokio 2021 en la modalidad de 100 metros mariposa.

Cody Simpson presume (y con razón) de este hito personal, ya que hace tan solo cinco meses que retomó los entrenamientos después de diez años alejado de la natación. Este sueño por convertirse en atleta viene de lejos y es que el artista, que fue campeón de Australia a los 13 años, abandonó el deporte para dedicarse a la música: "Ahora casi exactamente 10 años después, aquí estoy una vez más. Durante años he sido alimentado por el fuego silencioso en mi estómago de volver al deporte de la natación, con la idea de que el 2020 sería el año en que intentaría entrenar de nuevo. Después de sólo 5 meses de regreso al agua con mi increíble entrenador @hawkebr, pude obtener una victoria y asegurarme un lugar en las pruebas olímpicas australianas del próximo año en el 100 metros mariposa".

Con este mensaje el joven quiere motivar a sus seguidores y animarlos a trabajar duro para conseguir sus sueños: "Mi mayor ambición es expandir el límite y la noción percibida de lo que es posible que alguien logre en una sola vida, y estoy aquí para decirte que puedes hacer absolutamente CUALQUIER cosa si estás dispuesto a trabajar por ello. ¡Estoy deseando ver dónde me lleva todo esto en el largo camino que tengo por delante!"

Además, Simpson ha querido repasar su trayectoria musical y mostrarse agradecido por todo lo que ha logrado durante esa anterior etapa de su vida: "Crecí compitiendo, y luego inevitablemente tuve que interrumpir mi carrera como campeón australiano de 13 años cuando se me dio una oportunidad en la música que no podía rechazar. He tenido la oportunidad de experimentar y aprender tanto como músico de giras por todo el mundo, lanzando álbumes, actuando como un hombre importante en Broadway, publicando una obra de poesía, viajando y hablando en las Naciones Unidas sobre asuntos medioambientales y oceánicos y mucho más. Por esto estaré eternamente agradecido".