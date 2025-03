¿Cómo nació el beef entre Abby y Roro? Así se gestó el combate más picante de La Velada del Año 5

El combate entre Abby y Roro no es solo una pelea más enLa Velada del Año 5, sino el enfrentamiento de dos figuras que representan mundos distintos dentro de la creación de contenido. Roro, conocida por sus vídeos en TikTok e Instagram sobre cocina y manualidades, se medirá a Abby, una de las streamers de videojuegos más populares del panorama hispanohablante. Sin embargo, la diferencia entre ambas no solo es de plataformas o contenido, sino también física: Abby le saca casi 30 centímetros de altura a su rival, lo que ha sido objeto de burla durante la presentación del combate.

La tensión entre ambas viene de lejos. Hace meses, Abby criticó el contenido de Roro, asegurando que la tiktoker había cambiado su tono de voz y lo agudizaba a propósito para sonar más infantil. Además, habló sobre la polémica de si Roro es o no una tradwife, término que se usa para describir a mujeres que promueven un estilo de vida tradicional y sumiso. Este comentario no pasó desapercibido y desde entonces la relación entre ambas ha estado marcada por indirectas y ataques en redes sociales.

Durante la presentación de La Velada del Año 5, la animadversión entre ambas quedó más que clara. Abby no dudó en imitar la voz de Roro en tono de burla, además de hacer comentarios sobre su baja estatura. "No es tan buena como parece", llegó a insinuar la streamer, dando a entender que su imagen en redes no refleja su verdadero rostro. Aunque el careo entre ellas no alcanzó el nivel de agresividad de otros enfrentamientos como el de Pereira y Rivaldios, la tensión fue evidente y dejó claro que este combate será uno de los más esperados de la noche.

Con todo este historial de beef, Abby vs Roro se perfila como el combate más picante de La Velada del Año 5. Más allá de quién gane, lo cierto es que este enfrentamiento ya ha captado la atención de todos y promete ser uno de los momentos más comentados del evento.