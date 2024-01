¿Cómo sería la playlist de Rubius? Estas son las canciones que marcaron su historia

Moriría Por Vos - Amaral

Los fans más clásicos de Rubius son incapaces de escuchar ese “Como Nicolas Cage en Living Las Vegas” sin acordarse de todos esos vídeos del youtuber en los que el actor era uno de los memes principales.

Torero - Chayanne

La conocidísima canción que inspiró a Rubius a crear el que es, ahora mismo, el mayor hit de su canal principal: la parodia de Minecraft, Minero.

Ievan Polka - Hatsune Miku

Además de que Hatsune Miku ha estado ligada en varias ocasiones al contenido de Rubius, el duelo que mantuvieron él y la cantante Edurne por ver quién bailaba mejor su coreografía es uno de los momentos más conocidos del creador.

Jurassic Park Theme - John Williams

El tema principal de Jurassic Park no tiene un título demasiado atractivo; al menos, no para todos aquellos que no sean fans de Rubius. Hace ya más de una década que ellos conocen esta canción como "Ninoninoni", después de que el youtuber la cantase tantísimas veces.

Tractores, cosechadoras

Hubo una época en la que una quedada de amigos youtubers con Rubius siempre acababa con una interpretación a viva voz de este clásico de la campiña española. Aquí va un featuring con un jovencísimo Sr. Cheeto.

Windows Error Remix

La trayectoria astronómica de Rubius lo ha llevado a vivir momentos de verdadera locura. Esta fue la canción-meme con la que sorprendió a sus seguidores durante su gira por Latinoamérica.

Whats Up - 4 Non Blondes

Este tema fue también de inspiración para crear otro de los grandes vídeos del canal de Rubius: Pokemon HEYEYEYEAH.

Friday - Riton x Nightclawers ft. Mufasa & Hypeman

Este vídeo está en el canal de Rubius Z, pero con lo fuerte que pegó en su momento, no lo podíamos dejar fuera.