No es habitual que una rueda de prensa sobre un disco sea un lunes y que se celebre tres días después del lanzamiento, pero muy pocas cosas en la vida de los chicos de BTS parece que se ajusta a los estándares de la normalidad. El supergrupo coreano saborea las mieles del éxito con su último trabajo, 'Map of the Soul 7', que lleva 2,7 millones de copias vendidas en lo que ha sido el estreno digital más arrollador de la historia.

Sin embargo, la conferencia ha sufrido alteraciones desde que se anunciara como un evento presencial (exclusivo para prensa). Sin embargo, el domingo la convocatoria cambió del centro comercial COEX, en el barrio pijo de la capital surcoreana, a una retransmisión por YouTube abierta a los que quisieran verla. Todo por miedo al coronavirus.

"Hemos querido colaborar plenamente con el gobierno y su política de contención del coronavirus", explica la nota de Big Hit Entertainment. "Por eso hemos decidido salvaguardar la salud de los asistentes haciéndola nuestra prioridad. La conferencia se realizará a través de YouTube. [...] Queremos recomendar a los fans que no acudan al lugar del evento por su propia seguridad, y que apoyen a BTS desde sus casas", concluye.

La rueda de prensa (que ya no está disponible en la plataforma de vídeos) giró alrededor de los detalles de la creación de 'Map of the Soul 7', con muchos detalles sobre la carrera de los siete años que los siete integrantes han pasado formando parte del grupo. Suga habló de la alegría que supuso para él participar en las actuaciones de los Grammy dos años seguidos: "espero poder repetir en la ceremonia del año que viene".

Luego quiso agradecer las palabras del director de 'Parásitos', cuyo discurso en la aceptación de Oscar a Mejor Película hacía referencia a que BTS era "3000 veces más influyente que él". Suga dijo que no sabía si de verdad son tan influyentes, pero que estaba más que halagado por la referencia. Jimin tocó más tarde el tema del servicio militar, ya que, como el miembro más mayor del conjunto, se encuentra dentro del período en el que es obligatorio alistarse: "Tengo mucho cuidado en hablar sobre este tema, pero creo que lo natural es aceptar lo que es obligatorio, y que me presentaré en cuanto reciba el aviso de alistamiento, no importa cuándo llegue".

No hubo referencia alguna a cuándo se pondrán a la venta las entradas de sus conciertos, y la sombra de la sospecha sobre una posible cancelación sobrevolaba las mentes (y los comentarios) de los espectadores. Otros artistas han preferido suspender las giras que tenían previstas a nivel mundial, y no solo relacionados con la música coreana. El gobierno italiano prohibió ayer mismo la celebración de los carnavales en Venecia, la fiesta grande de la ciudad y uno de los motivos por la que es conocida a nivel internacional.

"La seguridad y la salud de nuestros artistas y fans será siempre nuestra prioridad", decía la nota de prensa de Big Hit Entertainment cuando cambiaba el planning de la rueda de prensa, y de hecho es el lema oficial de la compañía. A la espera de nuevas noticias, cruzamos los dedos para que la crisis se supere pronto y no tenga consecuencias sobre el World Tour de BTS.