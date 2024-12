¿Se confirma su noviazgo con Zeling?: Xokas ya no oculta que lleva tres meses en una relación amorosa

El misterio en torno a la vida amorosa de Joaquín Domínguez, más conocido por todo el mundo como Xokas, parece haber empezado a aclararse. Durante el segundo día de su recorrido por el Camino de Santiago junto a Ibai Llanos, el streamer gallego participó en una actividad singular: una consulta con un tarotista para desvelar detalles sobre su futuro. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue lo que el tarotista predijo, sino una confesión que el propio Xokas hizo sobre su vida personal.

En un momento de la sesión, Xokas reconoció estar en una relación amorosa desde hace tres meses. Aunque no dio nombres, la revelación ha reavivado los rumores de que su pareja podría ser Zeling, también streamer y quien ha sido vinculada a él en numerosas ocasiones en los últimos meses.

Estos rumores, que comenzaron como una broma en redes sociales, tomaron mayor relevancia tras el viaje de Xokas a Japón, donde se encontró con Zeling. Aunque ambos coincidieron con otros creadores de contenido como Skain y Ander, el contexto no pasó desapercibido para sus seguidores, que no tardaron en especular sobre un posible romance.

Por su parte, Zeling no ha sido ajena a la situación. Durante uno de sus streamings, dejó caer un comentario que parece confirmar las sospechas: "No es ninguna novedad, yo no lo oculto". Una declaración que muchos han interpretado como una forma de dar validez a las especulaciones sin necesidad de hacer un anuncio formal.

Aunque la relación aún no ha sido confirmada oficialmente por ambas partes, la confesión de Xokas y las palabras de Zeling han dado mucho que hablar. Como suele decirse, "cuando el río suena, agua lleva", y en este caso, las redes no paran de sonar con comentarios y memes sobre la posible pareja. Habrá que esperar para ver si deciden hacer pública su relación, pero de momento, el interés de la comunidad de streamers y seguidores está más vivo que nunca. Desde aquí, les deseamos lo mejor y que sean muy felices, estén o no estén juntos.