¿Se confirma el romance entre Paula Gonu y Lucía de la Puerta? Pillan a las dos dando un romántico paseo por Madrid

¿Están viviendo Paula Gonu y Lucía De La Puerta un romance? Este es uno de los rumores más comentados en el mundillo de los influencers y, ahora, al parecer, hay novedades muy frescas. Y es que ambas han sido vistas dando un paseo muy romántico por las calles de Madrid mientras se cogían de la mano. Así lo ha hecho saber una cuenta de Instagram llamada @Betweenmyclothes al compartir unas imágenes donde podemos verlas en la Gran Vía madrileña.

Pero esto no es todo, ya que cualquiera podría pensar, al verlas de espaldas, que se trata de otras personas con cierto parecido a las influencers. Pues no, ya que se ha confirmado su identidad gracias a que en sus stories de ese mismo día podemos ver que llevan la misma ropa que en las imágenes que comentábamos anteriormente. Así que parece que, desde luego, no hay dudas.

Como dice el periodista Javi Hoyos, cada vez hay más pruebas de este romance después de que hayamos podido ver en otras ocasiones cómo ambas influencers comparten ropa o que cenan en los mismos restaurantes. Sin duda, uno de los rumores más picantes de lo que llevamos de año.

Aún así, es mejor no vender la piel del oso antes de cazarla. Ni Paula Gonu ni Lucía De La Puerta se han pronunciado al respecto, por lo que cabe la posibilidad de que lo que las une sea una simple y bonita amistad. Veremos qué ocurre en este tema, pero, por si acaso, estaremos muy pendientes.