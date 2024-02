Paula Gonu, criticada por un vídeo en el que interrumpe a un DJ para bailar con él

Las redes sociales cada vez están más atentas a los comportamientos inapropiados de las personas, y cuando son las celebrities las que protagonizan estos momentos, la cantidad de críticas que surgen puede ser descomunal. La influencer Paula Gonu está pasando por una de las oleadas de odio más grandes que le han tocado vivir después de que se haya hecho viral un vídeo en el que interrumpe a un DJ durante una fiesta para bailar con él.

Hay algo en lo que han coincidido todas las personas que se han cruzado con este vídeo de Paula Gonu: es un momento de lo más incómodo. Por la forma en la que se mueve la influencer en el vídeo y la manera en la que reacciona al rechazo del DJ, parece que no estaba en plena consciencia de lo que hacía, probablemente por efecto del alcohol. Puede que solo quisiese vivir un momento divertido con el DJ, pero la evidente incomodidad del hombre, que trataba de zafarse de ella para seguir con su trabajo, ha hecho que muchos acusen a Paula Gonu de comportarse de una forma abusiva con el chico.

La influencer ha seguido publicando en redes con normalidad, y lo único que ha comentado al respecto de este vídeo lo ha hecho a través de una imagen en Stories que decía "Bad days are also part of a good and sexy life", como si este asunto no fuera más que una oleada de críticas desproporcionada, y ella no tuviera nada sobre lo que reflexionar. Teniendo en cuenta todas las opiniones que se han vertido en redes en las últimas horas, parece que la mayoría no están de acuerdo con la forma en la que actuó, así que tendrá que andarse con ojo para no caer de nuevo en un momento de debilidad como este. ¡Esperemos que el DJ no se sintiese muy incomodado por ella!