Paula Gonu revela que uno de sus ex le fue infiel: "Es la confirmación de que no estaba loca"

Paula Gonu es una influencer que tiene una relación muy cercana con sus seguidores. A pesar de que haya tenido sus reservas a la hora de confirmar relaciones de pareja y rupturas, en lo que se refiere a reflexionar sobre su pasado es una persona de lo más abierta. Uno de sus últimos vídeos de TikTok ha sorprendido mucho a sus fans, después de que contase, de repente y con toda la tranquilidad, que uno de sus exnovios le fue infiel en, al menos, dos ocasiones. Sus explicaciones al respecto de por qué se siente aliviada han sido muy aplaudidas por quienes se han cruzado con su vídeo.

Antes de que cunda el pánico, en los comentarios del vídeo Paula Gonu ya ha aclarado que no está hablando de Álex Chiner ni de Arnau Marín, sus dos exparejas más conocidas de los últimos años. Esta historia de la que habla ocurrió, según ha explicado, hace cerca de año y medio, y aunque se sintió muy enamorada de la persona con la que tuvo esa relación de pareja, también tuvo ciertas sospechas al respecto de algunas infidelidades que su exnovio negó totalmente. Ahora, le ha llegado la confirmación de que lo que entonces parecían celos en realidad eran sospechas más que fundadas.

Paula Gonu ha contado que se encuentra feliz porque siente que se ha quitado cierta carga de encima; no porque todavía tuviese sentimientos por esa persona, sino porque en esa relación se comportó de una forma que no era la habitual en ella, y ahora entiende por qué. Como no podía ser de otra manera, sus seguidores no han parado de especular al respecto de quién podría ser concretamente el chico que cometió esta infidelidad; tal vez sea necesario mirar los comentarios a los que no ha respondido Paula Gonu para hacerse una idea.