Han tenido que pasar cinco años desde su debut, pero al fin SEVENTEEN ha puesto sus ojos en Europa. Y no solo en el continente, sino en nuestro querido país, ya que 2020 será el año en el que pisen territorio español. No es la primera vez que se embarcan en una gira mundial, ya que hace dos años empezaron el tour Diamond Edge, que les llevó a recorrer Asia, Estados Unidos y Latinoamérica.

En marzo se darán una vuelta por ciudades como París, Londres o Berlín, y el estreno europeo será en España. Concretamente en Madrid el día 3 de ese mes, el mismo en el que ATEEZ también visitará la capital. Una ruina para nuestros bolsillos pero una alegría para los fans.

Y decimos ruina casi en sentido literal, porque las entradas no van a ser baratas. Es lo que tiene traer a la élite del K-pop, que desplegará su magia en el WiZink Center (el de ATEEZ será en el Palacio de Vistalegre). La presencia española de estos coreanos la dejó ver Live Nation España en un teaser a través de Twitter: cuatro emojis que citaban el tuit de ODE TO YOU, el nombre de la gira.

Los pases VIP superan los 400 euros, las localidades con posiciones privilegiadas se venden por 140, y los asientos alejados del escenario rondan los 80 euros. Un dinero, está claro, pero no es que estos grupos vengan por aquí muy a menudo, así que no es raro que se salgan un poco de precio. ¿Quizá un buen regalo de Reyes?

En cualquier caso seguiremos atentos a lo que nos traiga el K-pop en 2020. El fuerte empujón que está experimentando el género en nuestro país hace previsible que ATEEZ y SEVENTEEN sean solo los primeros de muchos conciertos con nivelazo, porque el coreano es el idioma de moda entre los aficionados a la música.