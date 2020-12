Los consejos de Charli D’Amelio a la hora de publicar en redes sociales

Que Charli D’Amelio haya llegado a tener más de 100 millones de seguidores en TikTok no es cuestión de suerte ni de magia. La joven de 16 años hace las cosas bien, es constante y consciente de su influencia.

Tanto que está diversificando su contenido y explotando nuevos territorios. Sin embargo, sabe que gran parte de su atractivo recae en la curiosidad que despierta su éxito. ¿Cómo lo ha conseguido?

Muchos jóvenes la tienen como referente y quieren ser como ella. La joven bailarina lo sabe y acaba de sacar junto a su hermana su propio trípode para el teléfono móvil con aro de luz incorporado para que sus fans puedan grabar en casa de manera profesional.

Pero la luz, el encuadre o el fondo no es lo único importante a tener en cuenta a la hora de publicar en las redes sociales. Estas son algunas de las pautas que Charli recomienda en su libro ‘Essentially Charli’:

1. Sé espontáneo, que se te vea cómodo

2. Publica solo lo que te gusta, no lo hagas solo por tener seguidores (Charli ha confesado en alguna que otra ocasión que el día que no le apetece publicar no lo hace. Mejor eso que fingir).

3. No publiques nada que pueda perjudicar a otras personas.

4. Separa el personaje de las redes de tu verdadero tú. No lo compartas todo y resérvate algo de privacidad.

5. Publica aquello que te haga feliz, así no tendrás que actuar. Esto sirve a la hora de colaborar con marcas, por ejemplo.

6. Usa la ropa que te haga sentir cómodo y de manera que te sirva para expresar quién eres.

7. Publica las fotos que te gusten a pesar de que no sean las típicas de ‘influencer’. “No tienes que estar arreglado 24/7 para sacarte una buena foto”, escribe la joven en el libro.

8. Comparte los ‘detrás de las cámaras’ de tu propia vida.

9. Encuentra un filtro que te guste y conviértelo en tu seña de identidad: “El mío es un filtro VSCO que he personalizado”, revela Charli.

10. Respeta a las personas y sé siempre amable.

11. Sé tú mismo y, sobre todo, diviértete.

Ah y una cosa más: no seas como su hermana Dixie y utiliza una contraseña segura para protegerte de hackeos. La cuenta de Dixie ha sido pirateada por tener una contraseña ‘fácil’, así que caliéntate el coco y no pongas lo primero que se te ocurra. ¡Y apúntalo en un lugar seguro para que no se te olvide!