Coscu sorprende a todo el mundo al afirmar que Twitter/X le paga más que Twitch

Desde que Elon Musk tomó las riendas de la red social anteriormente conocida como Twitter, muchas han cambiado —sí, hasta el nombre, aunque todavía no nos acostumbremos—. Y como bien sabéis, las decisiones tomadas por el magnate no han gustado a todo el mundo, aunque hay excepciones, claro, y Coscu es una de ellas.

El creador de contenido argentino ha sorprendido a todo el mundo después de asegurar que Twitter/X está pagando más que Twitch, plataforma con la que, todo sea dicho, Coscu no ha terminado del todo bien.

"Twitter está pagando más que Twitch, de verdad. Yo en Twitch cobraba 1.400 (¿dólares?) y en mi primer mes de monetización en Twitter cobré 1460", ha comentado el argentino. La diferencia entre ambos pagos no es muy significativa, pero hay que poner en balanza el esfuerzo que supone streamear todo el mes en Twitch y el esfuerzo que supone tuitear.

Por último, el que no corre, vuela, y Coscu ha querido aprovechar este momento para pedir a sus seguidores lo siguiente: "Si ustedes tienen ganas de que me mude a una casa chupetona y están scrolleando, no les cuesta nada darme un like y dejar un comentario".