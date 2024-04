Twitch banea a Amouranth por novena vez y su respuesta lo dice todo

La relación de Twitch con los baneos es complicada. A pesar de tener unas normas, a priori, bastante claras, la plataforma las aplica según le convenga, por lo que es difícil tomárselo en serio. El último ejemplo ha sido un nuevo baneo de Amouranth, una de las streamers más baneadas de la historia de Twitch.

De hecho, este ha sido nada más y nada menos que el noveno baneo de Amouranth en toda su trayectoria en la plataforma. Un número evidentemente elevado que, en teoría, tendría que suponer un permaban, ya que, según las reglas de Twitch, un streamer debe de ser expulsado de la plataforma después de su tercer o cuarto baneo.

Por eso mismo, tras recibir el castigo, Amouranth se ha burlado de él en redes sociales, siendo plenamente consciente de que, tras unas pocas horas, le sería retirado. "Ni siquiera tenía una cámara trasera ni una silla transparente. Parece que ya no está permitido ser una e-girl, chicas, es hora de g… Oh, mierda, me quitaron el ban antes de terminar de escribir esto", dijo la streamer defendiéndose del supuesto motivo del baneo y burlándose de Twitch.

Esta burla, todo sea dicho, cobró aún más sentido poco tiempo después. Y es que Twitch decidió quitar el baneo a Amouranth tan solo dos horas después de aplicárselo, dejando en evidencia una vez más que las normas las aplican a según qué streamers… y siendo la estadounidense una de las grandes figuras de la plataforma, estaba claro que su castigo iba a ser retirado más pronto que tarde. De nuevo, Twitch deja ver que su vara de medir no es igual para todo el mundo.