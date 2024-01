Amouranth gana 34.000 dólares en tan solo 24 horas con su nueva versión IA

Hace apenas unos días que Amouranth anunció que había lanzado una versión de sí misma con inteligencia artificial que estaba basada en su personalidad y que era capaz de recordar las conversaciones que había tenido con los usuarios. Pero, además de esto y de ser capaz de evolucionar a medida que habla con las personas, Amouranth sorprendió al asegurar que la suya también es capaz de enviar fotografías que toma de forma espontánea, mensajes de voz e incluso vídeos.

Esto ha sorprendido y atraído a muchos de sus seguidores, algo que ha quedado totalmente reflejado en las ganancias que ha conseguido con esta IA en apenas unas horas. Porque, a pesar de que hace nada que la ha sacado, la modelo de OnlyFans ha revelado a través de X que su versión en IA ha conseguido generar más de 34.000 dólares en tan solo 24 horas gracias a todos los que la han probado y se han suscrito a esta.

Además, ha explicado que la mayoría de las personas que han chateado con su IA han gastado una media de 20 dólares, pero muchos de estos no siguen la cuenta, sino que tan solo querían probarla. Y, por si esta cifra no fuera lo suficientemente sorprendente, Amouranth asegura que tan solo ha promocionado en el tuit que compartió para anunciarlo, lo que hace todavía más impactante que haya recibido unas ganancias tan altas.

Por otro lado, la estadounidense también ha querido hablar sobre la "epidemia de soledad", algo que muchos consideran que está incentivando y alimentando a través de este tipo de IA. Pero, pese a ello, ella se ha mostrado totalmente contraria a esta idea, ya que cree que no solo no causa soledad, sino que puede llegar a ser "terapéutico" para aquellas personas que se sienten solas, y que es incluso parte de la solución de esta epidemia. Aun así, parece que esto no ha llegado a convencer a quienes la siguen culpando de alimentar este problema social, algo que en estos momentos tampoco parece importarle mucho a esta influencer.