Fntastic cierra cuatro días después de lanzar The Day Before, y utilizarán el dinero para pagar sus deudas

Pese a que The Day Before es un juego que ya arrastraba varias polémicas incluso antes de que llegara a salir, son muchos los que quisieron darle una oportunidad y comprar este videojuego, una decisión de la que ahora muchos se están arrepintiendo. Porque, pese a que tan solo han pasado cuatro días desde su salida, los creadores de este videojuego, Fntastic, ya lo han categorizado como un fracaso financiero, algo que los ha llevado a anunciar en redes sociales la decisión de cerrar su estudio de desarrollo.

Esto es algo que ha sorprendido mucho a todos los que han seguido este videojuego, especialmente por el hecho de que no haya pasado ni una semana desde que lo han publicado. Porque, aunque desde su salida ha pasado de 38.000 jugadores a 5.000 según SteamDB, los usuarios no entienden cómo pueden haber planificado tan mal el financiamiento de este videojuego como para que tengan que cerrar tan solo unos días después de haberlo sacado.

Por este motivo, muchos consideran que esto es algo especialmente sospechoso, motivo por el que algunos les han tildado de estafadores. Porque, aunque Fntastic asegura que el futuro de The Day Before es incierto y que los servidores seguirán funcionando, la mayoría considera que deberían devolverle el dinero a todos los que lo han comprado. Pero, al contrario de esto, los creadores han confesado que utilizarán el dinero que han ganado para pagar todas las deudas que tienen con sus partners, algo que no ha convencido a muchos.

Sin duda, esto es algo que ha pillado totalmente por sorpresa a los seguidores de este videojuego, especialmente porque, durante un tiempo, fue uno de los que más hype estaba creando dentro de la comunidad. Y, precisamente por este motivo, aunque hubiera salido con tantos fallos y haya dado tantos problemas, había usuarios que pensaban que podrían acabar corrigiendo todos estos errores, y que terminara siendo el videojuego que esperaban al principio.

Finalmente, la decepción que se han llevado las redes con esta noticia ha provocado grandes cabreos y críticas hacia sus creadores, motivo por el que muchos usuarios están cargando contra Fntastic, a quienes incluso acusan de haber planeado esto para huir con el dinero.