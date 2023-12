Rockstar adelanta el primer tráiler de GTA 6 después de sufrir otra filtración

Después de tantos años de espera y de meses de teorías y suposiciones, finalmente ha salido el tan esperado tráiler de GTA 6. Aunque estaba previsto que este saliera durante la tarde del 5 de diciembre, la filtración de este vídeo ha obligado a Rockstar a sacarlo antes de tiempo con la esperanza de no perder muchas visitas, ya que sabían que no todo su público iba a esperar para ver el oficial.

Y, sin duda, tanto los amantes de este videojuego como los streamers no han tardado reaccionar a este esperado vídeo, el cual ha emocionado a la gran mayoría y tiene a todos deseando que salga ya a la venta. Pero, tristemente, hasta el próximo 2025 no saldrá el GTA 6, algo que ha decepcionado a mucha gente, ya que la mayoría creía que podrían disfrutar de este videojuego durante le 2024 y que ya no tendrían que esperar tanto tiempo para poder jugarlo.

Por otro lado, Rockstar también ha hablado sobre dónde podrá jugarse el Grand Theft Auto 6 y, por lo que parece, los jugadores de ordenador tendrán que volver a esperar más tiempo que los de consola para poder probarlo. Esto es algo que muchos ya se imaginaban y, aunque esperaban que esta vez no fuera así, parece que de primeras el videojuego solo saldrá para la PlayStation 5 y la Xbos Series X y S.

Finalmente, las redes han celebrado también la presentación de la primera mujer protagonista que tendrá el GTA, algo que ha creado mucha confusión entre algunos jugadores. Porque, aunque tal y como algunos han remarcado el primer Grand Theft Auto también tuvo a personajes femeninos, estos, a diferencia de Lucía, estas no eran personajes principales y no tuvieron una historia con desarrollo.

Sin duda, las expectativas sobre el GTA 6 no han hecho más que crecer después de ver este primer tráiler, el cual ha provocado que los amantes de esta saga tengan todavía más ganas de jugarlo. Pero, tristemente, por ahora toca esperar durante algo más de un año para poder disfrutar de él.