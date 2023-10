Cristinini, Rubius e IlloJuan reflexionan sobre la caída de viewers en Twitch: las redes culpan al contenido repetitivo

Desde que Cristinini reflexionó en su stream sobre la bajada de espectadores que han sufrido los streamers españoles en Twitch, las redes no han dejado de hablar sobre ello y criticarla por sus palabras. Porque, aunque la catalana trató este tema con respeto en todo momento, algunos espectadores han interpretado sus palabras como un ataque a los streamers de Latinoamérica, a quienes sienten que les ha echado la culpa de esta bajada.

A raíz de esto, ha querido aclarar toda la confusión que se ha creado y explicar que ella no estaba culpando ni criticando a estos streamers, sino todo lo contrario. Porque, tal y como dijo durante ese mismo stream, ella considera que los creadores latinos son "un soplo de aire fresco" y que han conseguido crear un contenido nuevo. Además, explica que la bajada de espectadores que han sufrido en España es un hecho que no se puede negar, motivo por el que quiso reflexionar sobre ello en aquel momento, algo que no hizo con la intención de quejarse ni recriminar nada a nadie.

Este es un tema que sobre el que ya habían hablado anteriormente varios streamers, pero, debido a todo el revuelo que se ha generado a raíz del clip, muchos han querido volver a reflexionar sobre ello y defender a Cristinini, como es el caso de IlloJuan. El andaluz no ha dudado a la hora de opinar sobre este tema y destacar varios de los problemas que él ve dentro de la comunidad en estos momentos: la dependencia de las series y los patrones que se han establecido.

Porque, aunque no exista una guía para tener éxito en Twitch, muchos creen que por estar dentro de series ya lo tienen todo hecho, algo que IlloJuan cree que en realidad no les servirá de nada si no tienen carisma y no transmiten nada a su comunidad. Además, señala que muchos creadores se limitan a reaccionar a los mismos contenidos que los demás, como ocurre con las sesiones de Bizarrap o los PlayQuiz sobre streamers, algo que ha creado un patrón que muchos otros han seguido.

Las redes culpan al contenido repetitivo

Las redes también han decidido opinar sobre esta bajada de espectadores, algo que muchos creen que es culpa del bombardeo de series de Minecraft que ha habido desde la pandemia. Porque, pese a que anteriormente cada uno creaba su propio contenido, a día de hoy parece que muchos se limitan a crear las mismas series con los mismos participantes una y otra vez, algo que ha cansado a muchas personas.

Además, Spreen también ha decidido hablar sobre la crítica que han hecho muchos respecto a la calidad del contenido que hay en Twitch, momento en el que ha explicado que, en su opinión, "el streamer no se caracteriza nunca por hacer contenido de calidad". Porque, a diferencia de YouTube, considera que Twitch es "un medio de entretenimiento dinámico y repetitivo", por lo que no se pueden hacer eventos increíbles cada día y es imposible hacer contenido de calidad todos los días. Además, aclara que, aunque él intenta hacer contenido nuevo todos los días, esto es algo que hace pensando en su canal de YouTube.

El peso de los streamers grandes

Por otro lado, Rubius ha destacado el peso que tienen también los streamers grandes en toda esta situación, porque, aunque muchos ya tienen a una comunidad muy fiel, siguen preocupándose por crear contenido centrado en lo que es viral en ese momento. Y, precisamente por ello, cree que esto es "una mentalidad súper tóxica", porque deberían de dejar de preocuparse tanto por el número de espectadores y hacer el contenido que a ellos les guste, ya que a la larga les beneficiará a ellos y a su comunidad.

Además, cree que esto es algo dañino para todos, porque los streamers más pequeños muchas veces siguen los pasos de los grandes pensando que es lo que deben hacer para llegar a tener éxito, algo que cree que está muy lejos de la realidad. Porque, tal y como también ha dicho IlloJuan, lo que hace triunfar a los streamers es su personalidad y el carisma que tienen, y no tanto el formar parte de una serie.

Sin duda, la reflexión de Cristinini ha traído consigo un gran debate dentro de la comunidad hispanohablante de Twitch, por lo que habrá que ver si estas palabras sirven de ayuda para alguno de los streamers españoles, o si, por lo contrario, el contenido se mantendrá como hasta ahora.