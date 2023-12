Critican a la Kings League por no mencionar a la Queens League en el resumen de 2023, y reducir sus partidos en 2024

Si hay algo que se ha aplaudido mucho durante todo este tiempo, es lo reivindicativos que han sido desde el principio con la Queens League, algo que Piqué siempre ha remarcado debido a la igualdad que existe entre esta y la Kings League. Pero, por lo que parece, este acto del que tanto se enorgullecían se quedará un poco atrás en 2024, ya que la liga femenina pasará a tener menos valor y un trato distinto a la masculina, algo que ha provocado una oleada de críticas en las redes sociales.

Toda esta polémica nació con el vídeo resumen que han hecho de este 2023, en el cual no mencionan a la Queens League ni una sola vez, algo que ha molestado a muchas personas, debido a que lo consideran una gran falta de respeto hacia la liga femenina. Esto es algo sobre lo que también han hablado presidentes como TheGrefg, Ibai o Juan S. Guarnizo, quienes han remarcado lo feo que ha sido no solo el hecho de que que no las mencionen, sino que encima apenas aparezcan en el vídeo, pese al papel importante que han tenido este año.

Por este motivo, TheGrefg ha confesado que, en su opinión, el vídeo "es bastante insultante para la Queens League", porque, aunque aparezcan algunas imágenes, parece que esta liga femenina no haya existido, ya que ni si quiera la han mencionado. Aun así, confiesa que esto es algo que le ha sorprendido mucho, porque este proyecto siempre se ha caracterizado por haber luchado de forma abierta para darle el mismo valor al fútbol femenino y al masculino, motivo por el que no entiende cómo puede haber pasado esto.

Pero, si esto ya había sentado mal al público y a las jugadoras, el hecho de que también hayan reducido el número de equipos que se clasifican para playoff en la Queens League ha sido la gota que ha colmado el vaso. Porque, además de empezar una semana más tarde, tan solo se clasificarán siete equipos femeninos; mientras que en la Kings League se clasificarán diez. Esto ha provocado que los seguidores del fútbol femenino critiquen esta decisión, especialmente porque las jugadoras también tendrán un parón de cuatro meses cuando se juegue el mundial.

Sin duda, esto es algo que ha sorprendido mucho tanto a los presidentes como a las redes, ya que dentro de la Kings League siempre habían presumido de su apuesta por el fútbol femenino. Por este motivo, son muchos los que esperan que esta haga un comunicado para explicar por qué ha ocurrido todo esto, algo que también han remarcado algunos de los presidentes.