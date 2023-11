CrystalMolly sufre ataques tránsfobos por parte de otro participante durante el Torneo de Fortnite OG de Rubius

El tuitero Juan de Dios ha protagonizado uno de los momentos más desagradables del Torneo de Fortnite OG de Rubius, debido a las actitudes tránsfobas que tuvieron tanto él como los otros dos chicos que le acompañaron en el directo. Pese a que al principio parecía que este evento podría celebrarse sin ninguna polémica importante, todo se torció cuando este tuitero escuchó a CrystalMolly en una llamada de Discord, momento en el que se burlaron de su voz, de forma que preguntaron por qué hablaba así y la imitaron.

Aunque la mexicana fue consciente del comentario y la actitud tránsfoba que acababan de tener hacia ella, prefirió ignorarlos y seguir a la suya, ya que creía que no tendría que hablar con ellos en el futuro. Pero, tristemente, debido a que hubo un problema con las squads durante el torneo, el grupo de CrystalMolly tuvo que dividirse y el juego terminó metiéndola a ella y a Amablitz en el mismo equipo que Juan de Dios, algo que terminó empeorando la situación.

Porque, aunque ellas intentaron comunicarse con ellos y que todo fuera lo mejor posible, tanto Juan de Dios como los dos chicos que le acompañaban terminaron volviendo a burlarse de ellas. Y, como era de imaginar, esto provocó que ambas se sintieran incómodas y que Molly terminara escribiéndole a Amablitz por privado para decirle lo que había pasado antes de empezar el torneo.

Por suerte, la comunidad no tardó en salir en defensa de CystalMolly, quien después del torneo también quiso dar su opinión de forma clara y señalar que ella no tiene por qué soportar situaciones como estas sin decir nada. Porque, aunque estos intentaron justificar su actitud después de que la comunidad saltara contra ellos, las redes han dejado muy claro que nadie debería ir burlándose de la voz de otras personas por mucho que no las conozcan, ya que es una falta de respeto.

Esto es algo con lo que el propio Rubius ha estado de acuerdo, quien confiesa que no se ha enterado muy bien de lo que ha ocurrido, pero que sí que le parece "un poco feo" que se hayan burlado de ella y de su voz, ya que ni si quiera la conocen ni tienen confianza con ella.

Sin duda, este tipo de situaciones no deberían de darse en ningún tipo de contexto, ya que lo único que consiguen es crear incomodidad y malestar tanto a las víctimas como a los espectadores. Por este motivo, la comunidad se ha mostrado muy firme a la hora de confesar que esperan que no vuelvan a invitar a este tuitero a ningún otro evento en el futuro.