¿Cuál es el mayor miedo de Marta Díaz?

Como todo el mundo, Marta Díaz tiene sus inquietudes, sus inseguridades, sus manías, sus días buenos y los que no lo son tanto y, por su puesto, miedos.

La influencer ha reconocido en más de una ocasión que hay un miedo que no se le va desde que era pequeña. Al igual que ha confesado que es un poco 'especialita' para la comida (y que básicamente podría alimentarse de picos de pan) no tiene problema al hablar de otras 'costumbres' más personales.

Un ejemplo de ello es que no le gusta dormir sola. Le cuesta mucho conciliar el sueño si no está acompañada. Tanto es así que su hermana pequeña ha estado compartiendo cuarto con ella.

Aunque tiene mucho temores como algunas atracciones, los tiburones o conducir, la cosa que más miedo le da en el mundo es quedarse sola. Marta, que acaba de cumplir 20 años, no se refiere a la posibilidad de que llegue un momento en la vida en el que sus seres queridos ya no estén con ella.

Tampoco se refiere a que pueda llegar un momento en el que su relación con Sergio Reguilón se termine (a pesar de sus bromas con casarse) y a que se vea soltera y rodeada de gatos (porque a raíz de ser "famosa" no liga tanto como antes).

Sino que a Marta Díaz le da miedo quedarse sola en casa en cualquier momento. La joven ha hablado varias veces de ello. En marzo, en su vídeo de YouTube 'Mis mayores miedos' decía: "Me da miedo a niveles muy heavys, tanto que no me suelo quedar en casa sola nunca. Creo que la cantidad de veces que lo he hecho puedo contarla con los dedos de una mano y creo que han sido dos. De una me acuerdo que estuve dos horas y media hablando con una persona por FaceTime para que me ayudase a no tener miedo o para que me entretuviese".

Y continúa: "Es escuchar un ruido y empiezo a pensar cosas y a emparanoiarme". Esto hace que siempre tenga que estar acompañada por alguien ya sea por sus padres, su hermano Alpha Sniper o la pequeña de la familia. De hecho, su hermano Alpha Sniper ha tenido que hacer de carabina en algunos de los viajes que ha hecho a Sevilla para ver a su novio para no quedarse sola mientras este entrenaba.