¿Cuánto ganan los streamers por cada sub regalada? Vicens lo explica y sus fans alucinan

La audiencia mitifica enormemente a los creadores de contenido y a las vidas que tienen, y muchos piensan que los estilos de vida que han adquirido provienen de los ingresos que reciben por parte de las plataformas. Lo cierto es que, para la mayoría de creadores grandes, los pagos de monetización de YouTube o suscripciones de Twitch son casi anecdóticos, y son las actividades paralelas obtenidas gracias a su popularidad las que los mantienen a flote. Para los creadores pequeños o medianos, que no gozan de estas oportunidades de ingresos alternativas, llegar a fin de mes puede ser una tarea complicada: Vicens ha explicado la gran tajada que hay que quitar a cada suscripción regalada de Twitch para conocer el ingreso final de cada streamer.

El streamer contó durante uno de sus últimos directos que, de una reciente donación de 50 subs que había recibido (que había supuesto un desembolso de 250 euros al fan que, con toda su buena intención, se lo había enviado), él solo cobra 80 dólares. Hace poco conocimos gracias a Xokas que había distintos tipos de contratos en Twitch, y que la mayoría dividían sus beneficios al 50% con la plataforma. A eso hay que restarle la retención por impuestos y el cambio de moneda, hasta llegar a una cruda realidad: menos de una tercera parte de lo que pagan los fans llega al streamer, el resto va para las burocracias varias.

Visto el problema, no es de extrañar que muchos creadores de contenido hayan añadido su dirección de PayPal a su LinkTree, con el objetivo de evitar todo el porcentaje de comisión posible. Este no es un tema que preocupe especialmente a las grandes figuras del streaming, pero no cabe duda de que es una amenaza para la actividad profesional de aquellos que no tienen una base de fans tan masiva. ¡Quién sabe lo que deparará el futuro!