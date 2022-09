ElXokas: “Hay un contrato en Twitch del que nadie habla. El de Rubius, Ibai, Auron y TheGrefg”

ElXokas es una de esas figuras polarizantes que o amas u odias, pero pocos pondrán en duda su notoriedad entre creadores de contenido. A principios de año conseguía ser el streamer con más suscriptores del mundo, coincidiendo con el subcampeonato de los Squidcraft Games, y cayó en desgracia semanas después pero manteniéndose como top 10 de España. Por eso cuando habla del tema Twitch todo el sector escucha.

La última conversación global sobre la plataforma morada es la de cómo reparten los beneficios. Los acuerdos actuales, en general, tienen un equilibrio del 70/30 que va a desaparecer el verano que viene, por una división al 50 por ciento de los beneficios que los creadores consigan a partir de las suscripciones. Será así salvo "excepciones", según una carta del presidente de Twitch, y Xokas sabe a quién se refiere.

"Aparte de los contratos de los que se está hablando estos días hay uno más, uno que muy poca gente conoce. Es el que tiene Auronplay, Grefg, Rubius e Ibai, en el que cobran un dinero extra". Lo afirma con su tono entre indignado, agresivo y directo, nunca se sabe cuál de los tres, y añade que no va a dar detalles sobre las cantidades. Pero implica que las conoce, vaya.

"Tienen un acuerdo aparte porque son gente gigantesca y yo también entiendo que lo tengan, porque aquí hay rangos y ya eran gente muy famosa cuando llegaron a la plataforma". Es una afirmación válida para Rubius, Auron y TheGrefg, pero quizá no tanto para Ibai, cuya popularidad está disparada desde que publica en Twitch.

"Yo no digo ni mú, y me parece bien", asegura quizá todavía con la expectativa de volver al número uno, algo que no está fuera de su alcance. Ibai, por ejemplo, filtró accidentalmente su sueldo mensual en Twitch durante un directo: hace más de un año, y en un mes normalito (para él), se embolsó 145.838 dólares, casi lo mismo en euros a día de hoy. El de Lugo, solo por publicidad y a 20 de septiembre, sumaba "más de 28.000 euros solo por publicidad en Twitch". Un trecho hay, desde luego.

Es de suponer que Grefg y Auron estén en niveles similares o incluso superiores: "Gano una barbaridad de pasta", es lo único que ha admitido el catalán al mismo tiempo que cree que las estimaciones que le atribuyen un dos millones al año se quedan "muy cortas". Rubius, antes de mudarse a Andorra y dedicarse plenamente a Twitch, rondaba esa cantidad según sus propios datos. Mareante todo.