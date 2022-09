Así son las nuevas condiciones de Twitch para los streamers: menos por suscripciones y más por anuncios

Terremoto en Twitch con la carta de Dan Clancy, presidente de la empresa, dirigida a los streamers y que cambia las normas del juego para los que ahora mismo se ganan la vida en directos de la plataforma. "Los ingresos superiores a 100.000 dólares se repartirán aplicando la comisión estándar del 50/50", explica el largo comunicado sobre cómo irán los beneficios de los creadores, ya que algunos percibían un trato premium del 70% para ellos y el resto para Twitch.

"Este cambio no entrará en vigor hasta después del 1 de junio de 2023", y añade que "los streamers solo se verán afectados cuando haya que renovar su contrato; Este cambio no afectará a los ingresos que obtienen actualmente en torno al 90% de los streamers que tienen acuerdos estándar con condiciones de suscripción premium".

Las reacciones no han tardado en llegar, siendo uno de los más cabreados: "Es una puta empresa diciendo". Aún reconociendo que no llega a ese nivel de ingresos (que son anuales, no mensuales), cree que el movimiento se debe a queen las plataformas de stream.

La alternativa de ingresos, según los de Amazon, es aumentar los ingresos por publicidad, una fórmula que a gigantes como ElXokas le van de perlas: "Llevamos 20 días de mes y solo por anuncios he ganado 28.000 euros. Ni YouTube, ni subs, ni acuerdos comerciales: solo con esa parte y todo de Twitch". Así da gusto...

"Mi vida no va a cambiar en absoluto", explica Alexelcapo. "Me daría igual si todos pasáramos a tener el 70/30. El problema es que nos quitan a los grandes para que se lo quede Jeff Bezos. Y oye, pues me cago encima de su calva".

El mallorquín se refiere a que el reparto del 70/30 estará activo para todos aquellos creadores en el rango de 0 a 100.000 dólares (o euros, que es casi lo mismo). "Como promedio, la misma hora de espectador ahora genera para vosotros tres veces más dinero que hace cinco años", argumenta Dan Clancy.

"Gracias a lo que hemos invertido en las opciones de monetización de los streamers, habéis ganado y seguís ganando más dinero del que habríais conseguido con un 20% más en reparto de ingresos por suscripciones", concluye, pero a juzgar por los profesionales del sector, se podría estar gestando un éxodo a YouTube. Veremos.