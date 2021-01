¿Cuántos tatuajes tiene Andrea Compton?

Si por algo se caracteriza Andrea Compton es por ser fan. La youtuber vive con intensidad y con pasión sus aficiones, que en su caso son el cine y las series. Y es que cuando a la joven de 29 años le gusta algo, se involucra a lo grande.

Andrea cruza océanos por sus actores (literal y metafóricamente hablando), seríes y fandoms favoritos, arrasa con las tiendas de merchandising para hacerse con todo lo que tenga que ver con ellos y, por si eso no fuera poco, los lleva tatuados en su piel para sentirlos más cerca.

Andrea Compton cuenta 27 tatuajes en su cuerpo, que ha convertido en un mapa a través del cual conocerla mejor. Y es que (la gran mayoría de) estos tatuajes encierran un gran significado para la youtuber. Así lo ha contado en el último vídeo de su canal, donde pone al día a sus seguidores de los últimos tatuajes que se ha hecho.

CINE

Al inicio de vídeo, Andrea repasa uno a uno los tattoos que lleva por si alguno de sus seguidores se ha perdido los anteriores vídeos (existen parte uno y parte dos): El primero que se hizo fue la famosa frase de 'Moulin Rouge', "Freedom, beauty, truth and love".

No es el único tatuaje que tiene que ver con este musical, en concreto con sus protagonistas. Andrea lleva en el brazo la firma de Ewan McGregor, su gran crush (le firmó cuando lo conoció en un festival de cine, no os podéis perder su vídeo donde lo cuenta), y la cara de Nicole Kidman caracterizada como Celeste en la serie 'Big Little Lies'.

Para terminar con el cine, antes de seguir con las series, Andrea Compton lleva el casco de Kylo Ren y Bebe 8, personajes de las últimas entregas de Star Wars, al robot Wall-E y, después del confinamiento, se tatuó en Granada a Elio y Oliver de 'Call me by your name' besándose.

En su vídeo explica el significado de todos ellos y cómo se ha tomado la reciente polémica de Armie Hammer (actor que da vida a Oliver en la película).

SERIES

Andrea es tan fan de 'The Walking Dead' y, sobre todo, de Daryl, que lleva tatuada en la espalda la famosa ballesta de este personaje. Un tatu que el propio Norman Reedus ha visto ( y sí, también hay vídeo de ello).

También lleva los números 'malditos' de 'Pedidos' y la mano de Charli cuando antes de morir avisa de que el barco que supuestamente va a venir a rescatarlos no es el de Penny, novia de Desmond, de sus personajes favs y por el que llamó así a su gato

Un homenaje a su nombre en redes 'Compton' no podía faltar, por eso lleva una boca de vampiresa por la serie 'True Blood', además de una frase de 'El cuento de la criada', que también ha visto en persona la propia protagonista y, por último, una ilustración de 'My Mad Fat Diary'.

MÚSICA

Andrea lleva varias frases de canciones como el dibujo que le hizo Bono, cantante de U2, y debajo frase de una de sus canciones favoritas de este grupo. En el cuello lleva tatuada su canción favorita de Coldplay y tres más de este mismo grupo que le sirven para "rellenar" y que le han escrito sus mejores amigos Inés Hernan, Gonzálo Caps y su hermana Julia.

FAMILIA

Entre estos 27 tatuajes, casi tantos como años tiene, tampoco faltan referencias a su familia: la firma de su hermana, la firma de su 'yayita', como ella la llama, la palabra yayo junto a un corazón, una ilustración de su madre y otra de su padre.

Además, lleva una montaña de su pueblo y varios tattoos que le ha copiado a su amiga y actriz de 'Veneno', Jedet: un corazón y una leona que en un principio no tenía significado alguno para ella pero que el tiempo ha hecho que lo dote de uno.