Debate con el photocall de los Premios Ídolo: ¿qué influencers deben pasar por él y cuáles no?

¿Qué sería un evento de creadores de contenido sin una buena dosis de polémica? Una vez calmada la marea de comentarios de odio al respecto de los Esland, llegan los Premios Ídolo, capitaneados por Dulceida y con el objetivo de apreciar el trabajo que todos los creadores de contenido han hecho a lo largo del año. Muchos de ellos preparan sus mejores galas (o las que el diseñador de turno decida cederles a cambio de promoción) para impactar a los espectadores del formato y conseguir un boost de visibilidad. Otros tantos, en cambio, llevan looks de lo más normalitos y se llevan las críticas de la comunidad. Y, en tercer lugar, están los que directamente no tienen acceso al photocall previo a la gala; esos son, precisamente, los que más se han hecho sonar en los últimos días.

No todos los influencers del país pueden pasar por el photocall; eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Siempre habrá alguien que se quede fuera de la alfombra roja de forma injusta, pero eso no significa que la organización no pueda reflexionar de un año para otro para equilibrar dicha selección de influencers y celebridades. Teniendo en cuenta que este año muchos de los grandes nombres del sector ni siquiera han asomado la nariz por los Premios Ídolo, era más fácil que nunca que todos los invitados se quedasen contentos, pero no fue así.

Hay que tener en cuenta que este año los triunfitos saturaron un poco más de lo normal la alfombra roja; pero no hay más que escuchar los chillidos de los fans que estaban junto al photocall para darse cuenta de que invitarlos a todos ellos les salió más que rentable. Habrá que ver qué ocurre el año que viene, cuando esta fiebre por OT haya pasado: ¿entrarán al photocall todas las influencers que se han quejado de no estar incluidas? Sin duda, será un asunto sobre el que Dulceida y su equipo tendrán que reflexionar.