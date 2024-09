La denuncia a MrBeast de los concursantes de Beast Games: todos los argumentos de la demanda

A lo largo de los últimos años, MrBeast ha sido un youtuber que ha destacado por sus grandes retos, sus millonarias visitas y sus ingresos locos a través de la plataforma de Google. Disfrutaba de buena fama y parecía haberse pasado el juego en lo referido a la creación de contenido. Todo parecía ir bien, hasta que empezaron a salir ciertas polémicas. Un excolaborador fue acusado de realizar sexting con menores de edad, mientras que para otro vídeo se contó con un delincuente sexual registrado. Sumado a malas prácticas laborales, el desaire a la falta de atención a los youtubers españoles en uno de sus vídeos parece poca cosa. ¿Y ahora? Las polémicas suben de nivel con su último concurso para Amazon.

"MrBeast y Amazon están siendo demandados por los concursantes de su próxima serie 'BEAST GAMES' por: no prevenir el acoso sexual, no pagar horas extras ni salario mínimo, y por no proporcionar descansos para comer ni descansar a los participantes". Además, se indica que hubo lesiones físicas. "Varias concursantes terminaron hospitalizadas… otras denunciaron haber sufrido complicaciones físicas y mentales al ser sometidas a maltrato crónico, degradación y, en el caso de las concursantes femeninas, condiciones de trabajo hostiles".

No pinta nada bien el entorno laboral del concurso Beast Games. Además, si acaso, indica que el mayor creador de contenido del mundo no ha aprendido nada de sus recientes errores, que, aparentemente, sigue sin proteger ni a sus empleados ni a sus participantes, especialmente en el caso de las mujeres. Cabe preguntarse por qué estas situaciones continúan sucediendo bajo el amparo del influencer, y qué hará falta para que terminen defintivamente. Igual esta demanda es el punto de giro que hacía falta para que el Señor Bestia cambie sus malas prácticas de una vez. La lástima es que no haya sucedido antes.