Todo sobre Desalia: el fiestón influencer donde todos quieren estar

Uno de los tuits con los que más me siento identificado en las últimas horas dice así: "Qué habré hecho mal para no estar ahora mismo en Desalia". Estoy seguro de que millones de aficionados a las redes sociales le darían like a esa reflexión, porque menudo fiestote se han montado los influencers top del panorama.

Desalia, el evento organizado por Ron Barceló, es la mayor concentración del planeta de influencers, actores, streamers, personas del postureo instagramer, algún random y tiktokers de entre cierto éxito y fama arrolladora, que se reúnen, llora conmigo, en Punta Cana.

El paraíso caribeño estará habitado durante una semana por MIL (1000) afortunados a los que odiamos en la distancia, aunque les queramos por sus contenidos el resto del año. Durante los últimos días, y en agradecimiento a la marca que les patrocina, han inundado sus redes con imágenes con los que corroer de envidia al más pintado.

La causa de nuestro pecado capital, y el de tantos otros, es que los allí desplazados están viviendo una fiesta continua, algo así como un festival privado y también hiperloco con celebraciones temáticas, DJs de primera línea y, en el 'peor' de los casos, playas de arena blanca para los que quieran chill.

Barceló fletó tres aviones tripulados casi en exclusiva por gente del famoseo internetero, así que te puedes imaginar cómo está el ambiente por el extremo más oriental de República Dominicana.

Paula Gonu, Anabel Mua, Nil Ojeda, Natalia de OT y tropecientos millones más están disfrutando de actuaciones exclusivas de DJ Nano u Omar Montes, y se están asegurando de dejar constancia de todo en publicaciones a veces muy ingeniosas.

Kidi, por ejemplo, está siendo de los que más curra: siempre con la cámara en la mano en un IRL delirante por la cantidad de estímulos que tiene alrededor. ¿Quién se acuerda de la pandemia? "Vive Ahora", que dice el lema.

Y es que con dos años chungos de restricciones, las ganas de marcha y sobre todo de vivir han regresado como un huracán veraniego. En vez de destrozos, eso sí, aquí hay musicote, cachondeo y tradiciones rollo 'La Fiesta de Blanco' celebrada anoche, o aquella inspirada en Euphoria pero con menos drama que en la serie. Resumen ejecutivo y de nuevo en mayúsculas: ENVIDIA.