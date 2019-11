Noah Cyrus ha sufrido un pequeño percance durante su última actuación que ha dejado a sus fans preocupados. Cuando tan solo le quedaba una canción para terminar su concierto en el festival Corona Capital de México, la cantante tuvo que abandonar corriendo el escenario.

La hermana de Miley Cyrus ha querido pedir disculpas a sus seguidores y a todos los asistentes al concierto por no haber podido regresar para terminar su actuación.

La pequeña de los Cyrus ha explicado en sus redes sociales que tuvo que “salir corriendo y vomitar” antes de poder cantar su última canción. “Siento no haber podido terminar mi set pero muchas gracias @coronacapital”, continúa diciendo en su mensaje.

En la foto que acompaña a las disculpas se puede ver a Noah siendo atendida por los servicios médicos y con una mascarilla. Nada más publicarlo, sus seguidores se han volcado con ella llenando su Instagram de mensajes de apoyo para su pronta recuperación.

Noah Cyrus ha seguido los pasos de su padre y sus hermanos para dedicarse al mundo de la música. A pesar de llevar desde los 10 años delante de las cámaras, no fue hasta el año 2016 cuando sacó su primer single, ‘Make Me (Cry)’ junto a Labrinth. Además, ha sido la telonera de Katy Perry y ahora mismo se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo trabajo ‘Fuck you Noah’, donde presenta su nueva faceta musical.

“Puede ser que mi sonido haya cambiado pero mis letras siempre son desde el corazón y el alma”, comentaba en Instagram al lanzar su single. Las canciones de Noah son de lo más crudas e intenta ayudar con ellas a los demás. Hace unos meses reconoció en el programa de James Corden que destinaba los beneficios de ‘Lonely’ a The Jed Foundation, una ONG para la prevención del suicidio de adolescentes americanos y para promover la salud emocional, ya que era un tema que le tocaba muy de cerca por padecer depresión y ansiedad desde hace años.