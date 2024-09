Un diseñador gráfico arregla la skin de TheGrefg para demostrar que no era tan difícil de hacer

Continúa coleando el tema de la skin de El Rubius y cómo eso ha afectado a la percepción de la skin de Grefg en Fortnite. Las quejas del streamer se han hecho notar en la comunidad, y eso ha llevado a que algunos aficionados se pongan manos a la obra. ¿El objetivo? Mejorar lo que ya había y pasarle la mano por la cara a Epic Games ofreciendo un diseño final más fiel. Arreglarle la cara al norteño, vaya. Esto, por supuesto, es un proceso de muchos pasos, como ha podido mostrar en su cuenta de TikTok el usuario @anthonystepvoy.

El primer paso fue escanear la cara de Grefg, ese paso tan esencial que parece ser que Epic no hizo. Teniendo el rostro original a mano gracias a varias fotos, el siguiente paso consistió en pegarlo por encima de la skin ya existente. No se trata de rehacerla desde cero, sino de arreglar lo que está roto. También era importante añadir una barba acorde al aspecto actual del youtuber, así como aplicar una correción de color para que no hubiera diferencias con la piel del cuerpo. Después de afinar algunos detalles, exportó el render y empezó a trabajar en la animación.

El resultado final lo coloca sobre un escenario de Fortnite y ahí han llegado las opiniones de la gente. En algunos comentarios destacan que se parece más y que ha hecho un buen trabajo. En otros hay quien dice que hay que arreglar lo arreglado y que se parece más a Xokas que a Grefg. También los hay que insisten en que el problema es la cara del influencer, que no hay manera de adaptarla bien. Sea como sea, todo esto está haciendo ruido. ¿Se atreverá Epic Games a modificar la skin para satisfacer a Grefg? ¿O lo dejarán así hasta que el río deje de sonar?