Dixie D'Amelio se pasa a la música

Debe ser muy poco aburrido estar en la piel de Charli o Dixie D'Amelio. Las hermanas casi no tienen que hacer nada para convertirse en el foco de atención de los aficionados a TikTok, y cuando consiguen destacar en algo profesionalmente, ocupan todas las portadas.

Sucedió cuando sacaron su marca de maquillaje, y ahora ha sucedido con el trato que Dixie ha conseguido para potenciar su carrera musical. Esta comenzó el 1 de julio, con una canción que resume perfectamente su manera de ver la vida: 'Be Happy'.

Pues bien, desde ayer ya no es una artista que vaya por libre, sino que ha firmado con la discográfica Hitco. "Encantado de dar la bienvenida a Dixie D'Amelio a la familia musical de Hitco", escribió el ejecutivo musical LA Reid en su Instagram.

Junto al gigantesco acuerdo con el que llegaron la D'Amelio con la marca de maquillaje Morphe, está claro que ambas están pensando en más allá de lo que la red social puede ofrecerles, quizá en caso de que se acabe cerrando en EE.UU. como apuntan muchos rumores.

Por si esto fuera poco, a Dixie le ha dado tiempo de graduarse en el instituto con todas las cosas que están pasando a su alrededor. "En mis cinco años de instituto, mi vida ha cambiado completamente en dos ocasiones", escribía en otro post donde decía que había sido uno de los retos más difíciles.

"Estoy tan agradecida por todas las experiencias que he vivido, incluso en esos momentos en los que deseé no estar en esta posición en la que me hallo. Estoy muy orgullosa de mí misma y de la manera en la que he trabajado en diferentes desafíos". Dí que sí: que no falte la autoestima.