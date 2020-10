El drama capilar de Dixie D'Amelio

Dixie D'Amelio ha cambiado dos veces de look en lo que llevamos de mes. Hace apenas diez días la influencer mostraba su nueva melena XXL. Dixie acudió al famoso salón de belleza de Chrissy Rasmussen a principios del mes de octubre para darle un nuevo look a su cabello.

Parecía que la tiktoker estaba encantada con el resultado, sin embargo, de pronto, ha aparecido con un nuevo color de pelo. Poco más de dos semanas le han durado las extensiones, ya que Dixie ha sorprendido a sus fans con una melena plateada y sin rastro de las extensiones. ¿A qué se debe este cambio repentino?

No sabemos si decolorarse el pelo tiene que ver con una nueva etapa en su carrera musical o con algún proyecto que todavía no ha anunciado y que esté por venir, pero lo que sí sabemos es el motivo por el que se ha deshecho de las extensiones tan pronto.

Dixie se ha encargado de darnos la respuesta en el podcast que comparte con su hermana. En el segundo programa de '2 Chix' llamado 'Wait, you bought that?' ('espera, ¿compraste eso? en español), Charli le ha preguntado a Dixie sobre su evidente cambio de look. La pequeña de las D'Amelio ha querido saber qué peluquería se las había puesto y cuánto le habían costado pero Dixie ha preferido no responder.

Lo único que ha comentado la cantante de 'Be Happy' es que han sido bastante caras y que decidió ponérselas porque su pelo era "demasiado corto y asqueroso" porque se le encrespaba. Aunque parece ser que el remedio ha sido peor que le enfermedad. La joven no se ha mostrado del todo contenta con el resultado, en el podcast se la puede notar insegura preguntándole a su hermana cómo le quedan y le confiesa que está preocupada porque se le ha empezado a caer mucho el pelo y lo achaca a las extensiones.

Según ha explicado en el podcast, el cabello se le desprende justo en la zona donde la extensión se une al cabello y relata cómo ha tenido que lavárselo. Tan sólo cinco días después de estas declaraciones la joven ha aparecido sin las extensiones.

Parece ser que el salón de belleza no se ha dado por aludido, ya que acaba de compartir una imagen del antes y el después de la cantante con las extensiones (ni rastro del tinte, por lo que suponemos que se lo habrá realizado en otra peluquería). Una imagen en la que han desactivado los comentarios. Según el portal Dexerto, este salón ha sido criticado en ocasiones anteriores por malas prácticas y productos defectuosos.