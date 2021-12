Egoland 2: trailer, fecha de estreno y todos los streamers que se rumorean

Aunque entre Marbellas y Tortillas lo de las series de creadores se han vuelto una cosa de lo más normal, cuando apareció a principios de 2021 la iniciativa de Egoland la cosa no estaba tan clara. Juntar a Mangel, Cristinini, TheGrefg, Fargan, Auron, Rubius o Lolito no es nada sencillo, y por eso se necesita a un veterano de la talla de Alexby para conseguirlo.

Vale, el madrileño acabó harto de su tarea administrativa y encima le cayó un montón de ese hate injustificado con el que gran parte de la audiencia envenena los streams. Eso sin mencionar piques varios o ausencias misteriosas, pero incluso con ese mal trago Alex está dispuesto a coger de nuevo las riendas.

Así lo asegura desde su canal de YouTube publicando un vídeo que adelanta lo que solo unos pocos sospechaban como cierto: Egoland tendrá segunda parte. Es cierto que hubo avances y rumores, pero hasta que el máximo responsable no se pronuncia sobre el tema, todo son cuchicheos.

Por supuesto, Rust seguirá siendo el juego base de los encuentros virtuales, con una fecha de lanzamiento prevista para el 7 de enero. Eso es exactamente un año después de su estreno original, con una duración de "un mes, hasta la primera semana de febrero", según afirma Alex.

Iniciar con una fecha límite en mente le viene bien a todos los creadores, explica, para organizar su presencia en otros planes y administrar su a veces escaso tiempo. Pero si le preguntas por nombres de los que estarán -como hacen por el chat-, se encogerá de hombros con esa sonrisa de "yo lo sé pero no te lo voy a decir".

Siguiendo la costumbre streamer, los participantes irán anunciando su presencia poco a poco, una fórmula que funcionó estupendamente en los primeros compases de Tortilla Land. ¿Nuestra apuesta? Sabiendo que la de Auron finaliza en breve, suponemos que algunos de los más grandes repetirán.

A saber: Auron no ha anunciado nada para 2021, Ibai sí pero no creemos que se lo pierda, Rubius es uno de los mejores amigos de Alexby -como Luzu- y dudamos que se lo pierda (y más si no está TheGrefg), Cristinini tiene hueco aún sin pedirlo, Zorman podría componer una canción para el asunto... en fin, que los 76 que pasaron por la primera temporada casi seguro que tienen las puertas abiertas. Ahora es solo cuestión de esperar.