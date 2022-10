Entrevista a Ale Agulló: "Me reconocen en la calle a niveles exagerados"

La explosión de popularidad de Ale Agulló ha sido como la de muchos otros casos recientes: la maldita pandemia. Lo que fue una catástrofe en tantos ámbitos para ella fue una oportunidad de redirigir su vida, vinculada profesionalmente hasta entonces a, agárrate, el circo.

"No hacía malabares, estaba en la parte administrativa. Pero la gente me lo pregunta", dice más reservada pero igual de sonriente que en sus vídeos. Bueno, igual no porque en esta entrevista no tiene la cara cuadrada. Y lo curioso de redirigir esa carrera fue precisamente en el camino inverso al que muchos inician cuando comienzan en el mundillo influencer: apuntarse a la universidad.

"Con la pandemia no se podían hacer actuaciones en directo en el circo donde trabajaba, me crucé con TikTok, descubrí un mundo de marketing, de patrocinios, de colaboraciones y pensé que se podía aprovechar. Estaba en un momento de mi vida que no sabía para dónde tirar, y con todo el tema este de las redes decidí meterme en Marketing para mejorar mis conocimientos". De ahí, a charlas en universidades contando cómo aplica los conocimientos adquiridos.

"Todos estamos dotados de algún tipo de talento. Yo no sabía que tenía este, y ha sido gracias a la explosión de TikTok como la he descubierto", dice siempre encantada y agradecida por el guiño que le ha hecho la vida, y cómo ha descubierto el mundo de hablar con grandes empresas. "A la hora de que nos pongamos de acuerdo una marca y yo tienen que buscar naturalidad. Tuve una entrevista hace no mucho y desde el humor se puede sacar cualquier colaboración. En el caso de La Gula del Norte nos fuimos de viaje buscando eso: transparencia, buen rollo..."

Es un proyecto en el que colabora Roberto Leal como embajador, y ella es la protagonista del próximo capítulo en la serie de colaboradores. "Es una colaboración que pega mucho conmigo y fue de las mejores que he tenido. Empezó con una grabación con Roberto, de ahí a mi pueblo de Murcia, conocer sitios increíbles... deseando estoy que lo veáis".

¿Le cambia en algo ese famoseo? "Sinceramente, vivo igual que antes. No ha cambiado absolutamente nada porque me considero la misma, es verdad que me reconocen pero eso no es cosa mía". No hay más que ver sus vídeos para ver que no se ha mudado y que el postureo se lo deja a otros: "No necesitas aparentar para estar en ningún sitio. Si no encajas en este mundo no pasa nada, tienes que compartimentar a tus amigos, familia, y si lo guardas y cuidas bien, vas a tener lo que tuviste siempre".

¿Y qué consume en TikTok una tiktoker? "Me gusta mucho la gente que va a restaurantes, gente que graba sus noches de fiesta, los que hacen guías, en humor lo que hacen mis amigos. Hay mucha variedad y mi consejo para los que quieren intentarlo en este mundo es que sigas tus valores, y si de verdad piensas que vales para esto ten paciencia, porque la opinión de los demás cuando es destructiva no importa".

A la frase de "Aquí hay hueco para todo" le sigue otra reflexión como "TikTok es un circo sí, y en general las redes sociales". Sabe de lo que habla.