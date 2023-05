¿Si eres feo y gordo, no triunfarás en Twitch? Las duras palabras de Asmongold que han sorprendido a las redes

La profesión de streamer se ha convertido en una de las más deseadas por la población más joven, pero cuantas más figuras se unen a este competitivo mercado, menores son las posibilidades de que alguien nuevo entre y consiga despuntar. Los pocos "milagros" que han ocurrido en los últimos años han tenido como protagonistas a creadores que, o ya contaban con una amplia experiencia en otras plataformas, o tenían un empuje promocional debido a sus contactos o a la exposición en otros formatos, como la televisión o los deportes. Asmongold es uno de los que ha conseguido establecerse como un streamer serio, y ya cuenta con más de tres millones de seguidores en Twitch. Cuando le preguntaron sobre por qué ya casi nadie lograba destacar en Twitch empezando de cero, expresó unas ideas bastante controvertidas.

"¿Queréis saber una verdad incómoda y que es una mierda? Si eres feo, a la gente no le vas a gustar. Y esto es incluso más cierto para las mujeres. Si estás muy gordo y eres muy feo, no importa lo gracioso que seas, a la gente no le vas a gustar. No quieren mirarte". Como era de esperar, unas palabras como esas han generado un absoluto revuelo entre quienes las han escuchado.

Aunque es innegable que las personas convencionalmente atractivas tienen más probabilidades de tener éxito en cualquier proyecto que emprendan, escuchar este tipo de ideas, y enunciadas de esta forma, no resulta de demasiada ayuda a nadie. Cada vez son más los influencers con apariencias no-normativas, y muchos de ellos han logrado su éxito precisamente por poner en valor que sus físicos son tan válidos como los de cualquier otra persona. Tal vez el del streaming sea un sector más complicado, pero viendo la cantidad de creadores que se esconden tras máscaras o no encienden siquiera sus cámaras, nadie debería perder jamás la esperanza de alcanzar una meta como esta.