A todos nos ha pasado. Te flipa un artista, escuchas su música y, cuando ves que otro cantante ha versionado su canción, de primeras piensas que va a ser un auténtico bodrio, pero? ¡es una equivocación! Y es que, aunque estos temazos que te vamos a enseñar no sean nuevos, los has cantado cientos de veces en más de una ocasión, ¡y estas versiones son igual o mejores que la canción original! ¿Empezamos?

Shake It Off - Sofia Karlberg

Esta canción original te hace agitarte antes de llegar al estribillo, pero Sofía Karlberg nos muestra cómo una versión más pausada puede llegarte tan adentro o más que la de Taylor. Dale al play y disfruta.

Una voz celestial que te hace que te entren ganas de cantar con ella en cuanto empieza a soltar por su boca las primeras frases de la canción Happy, de Pharrell Williams. Vale que en la original es imposible no mover el esqueleto, pero es que en esta es imposible no mover el corazón. Si este tema no te emociona es que eres de hielo... de ese que no se derrite ni en verano.

She will be loved - Bely Basarte

Todo lo que pasa por la garganta de esta mujer se convierte en auténtico oro, y aquí tenemos otro ejemplo de ello. Bely, al principio de hacerse conocida, subía mogollón de covers a YouTube (de hecho fue así como saltó a la fama), y es que su voz inigualable no pasa desapercibida para nadie. Maroon 5 canta bien este tema, muy bien, pero Bely? es otro auténtico rollo. Sube el volumen y juzga tú mismo.

Este chico es uno de esos youtubers que, además de salero, tiene buena voz. Y escuchar su versión con ukelele del mítico tema de Pereza Lady Madrid tiene un encanto inexplicable. La primera razón, por su naturalidad, la segunda por llevársela totalmente a su terreno y, la tercera, por hacer honor a su letra y cantarla paseando por las calles de la capital. Si no has estado en Madrid, a la vez que deleitará tus oídos te enseñará la ciudad y, si ya la has visitado o vives en ella, recordarás momentos que solo tú has vivido en esas calles ;)

Despacito - Karen Mendez, Pablo Saavedra & Juacko

"Síiii, sabes que ya llevo un rato mirándoteeee". Así comienza este temazo de Luis Fonsi que bailaste hasta caer redondo en la pista de baile cada vez que salías, ¿verdad? Tienes la voz de Luis Fonsi totalmente tatuada en tu cabeza recitando cada una de sus frases, pero? ¡hoy te vamos a abrir la mente! Porque esta versión es tan buena o, incluso más, que la original. Y no solo tiene voces masculinas, ¡sino que también incluye una femenina! Pegadiza nivel imposible no bailarla y cantarla desde la primera vez que la escuchas.