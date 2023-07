¿Es el fin de los Twitch Rivals? AuronPlay asegura que se acabaron los premios de 100.000 euros

Si hay algo que siempre ha caracterizado a Twitch han sido los Twitch Rivals, una opción que ofrecía a los streamers para que estos pudieran llevar a cabo diversos proyectos con el apoyo de la plataforma. Y, aunque hay eventos como Ringcraft que terminaron saliendo mucho peor de lo que uno se hubiera imaginado; la realidad es que los Twitch Rivals siempre han conseguido añadirle mucha más emoción a estos proyectos gracias a la compensación monetaria por la que competían. Pero, por lo que parece, tanto la comunidad como los streamers van a tener que despedirse de este apoyo por parte de Twitch, ya que AuronPlay asegura que "se acabaron los Twitch Rivals".

Aun así, ha querido matizar que lo más probable es que la plataforma siga apoyando las propuestas que le lleguen por parte de los streamers, con la diferencia de que no será como hasta ahora. Con esto se refiere a que lo más probable es que Twitch deje de "dar 100.000 euros por cualquier Twitch Rivals" que le propongan, ya que considera que es algo que no les salía rentable. Pese a que la propia plataforma no ha hablado públicamente sobre estos cambios, la realidad es que no es ningún misterio que están sufriendo problemas económicos dentro de Twitch, ya que, tal y como ha recordado Auron, "estaban en números rojos".

Por tanto, lo más posible es que los Twitch Rivals que se lleven a cabo en un futuro no cuenten con el mismo apoyo económico con el que contaban hasta ahora, y que los premios que ofrezcan sean muy distintos. Aun así, AuronPlay cree que no querrán descartar por completo el concepto de Twitch Rivals que tenían hasta ahora, por lo que se imagina que quizás lo que hacen es dejarlo "para cosas muy puntuales, como pueden ser los Squid Games".

Sin duda, este 2023 no está siendo el mejor año económico de Twitch, por lo que habrá que ver si consiguen remontar en lo que queda de año. Pero, por ahora, tan solo queda esperar para ver si, tal y como ha dicho Auron, continúan manteniendo el premio monetario por el que tantos streamers luchaban durante los Squid Craft Games; o si finalmente tendrán que competir sin el apoyo de la plataforma.