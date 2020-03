Rosalía está pasando la cuarentena en Los Ángeles ultimando los detalles del que será su nuevo disco y que muy probablemente verá la luz el próximo mes de julio, tal y como parece que ha anunciado la cantante en un mensaje junto al productor de Travis Scott.

Sus seguidores no podían aguantar hasta entonces sin música y llevaban desde que comenzó el periodo de confinamiento demandando nueva música. Muchos siguen pidiendo canciones como 'Lo presiento' o 'De Madrugá', dos de las cuatro canciones inéditas que tocaba en sus conciertos pero de las que no hay ni rastro en los discos ni en las plataformas digitales (exceptuando 'Aute Cuture', que sí que terminó publicándola con su particular homenaje a las uñas de gel).

Sin embargo, la canción que Rosalía ha decidido publicar, como un regalo para pasar esta cuarentena con un poquito más de ánimo, es 'Dolerme', un tema inédito y con un sonido muy diferente del que nos tiene acostumbrados la reina del Tra-trá, y que no sabemos si llegará a formar parte del tracklist de su próximo trabajo.

Ahora, la cantante ha sorprendido a sus fans pero con algo muy distinto a la música. Se trata de unas imágenes que han subido la temperatura de sus redes sociales y en las que aparece desnuda sobre la cama y cubierta con una toalla.

Muchos de sus fans no han podido evitar ver la similitud entre estas imágenes y la portada de su nueva canción 'Dolerme', ya que en ambas Rosalía aparece con la misma postura acostada sobre una cama.

La ilustración azul con la que comparan estas sensuales imágenes es del artista Jonny Negrón, del que ya utilizó una de sus láminas para ilustrar la portada de su playlist '40' de canciones para la cuarentena. ¿Casualidad? Si algo tenemos claro, es que Rosalía nunca hace nada por casualidad y suele tenerlo todo muy bien milimetrado.

Además, la cosa no queda aquí, porque la figura que aparece en la ilsutración de la portada de la playlist de Rosalía también guarda cierta similitud con otras sensuales fotos que recientemente ha publicado otro cantante: Bad Bunny.

El puertorriqueño deleitó a sus seguidores también con unas fotos desnudo (en las que también aparece tapado con una toalla como Rosalía) mientras tomaba el sol en su terraza durante la cuarentena.