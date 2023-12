Frandesolas: el lujo asequible de TikTok

Por alguna razón que no alcanzo a entender, el famoseo y análisis de estilismos en Instagram o TikTok dentro de nuestro país se asocia al humor o la crítica despiadada en algunas de las cuentas que más triunfan (Twitter/X no lo metemos porque pa qué). Igual que es un género prestigioso en países como EEUU, en España ahora mismo no goza de la popularidad que tiene en territorio yankee. Así que, ¿por qué no inspirarse un poco en cómo lo hacen por allí?

Frandesolas es un ejemplo de la importación de ese sabor de lifestyle de altos vuelos con mucho respeto y conocimiento, sin renunciar a la comedia. "Creo que el lujo es un tabú es España", nos dice sobre la escasez de colegas que toquen sus mismos temas. "Cuando empecé, me dedicaba a comentar de manera graciosa la vida de rich kids, niños ricos. Fui el primero que lo hizo y como la suculencia está mal vista aquí, la gente que lo consume no lo cuenta porque se puede sentir bastante juzgada".

Como no podía ser de otra manera, la entrevista tiene lugar en uno de los lugares más exclusivos de Madrid, el restaurante/discoteca/club Ramsés, en una fiesta organizada por él y su buena colega Barbygant con un sold out en la puerta y toneladas de glamour entre los invitados. Hace dos años, cuando empezó, no se imaginaba en una posición tan prestigiosa como la de ahora.

"En los inicios me machacaron los haters, y eso que considero que mi contenido es puro, limpio y sin tratar de ofender a nadie". Es inevitable notar unas maneras anglosajonas en su discurso, y Fran concede la posibilidad de que así sea: "Fui a un colegio británico y los influencers que consumía eran ingleses y americanos, sí. Es más, no conocía a los influencers de aquí hasta que no empecé a dedicarme a ello".

"Fueron mis amigas las que me animaron a hacer público mi humor, a compartir mis análisis. Se partían conmigo e insistían en que tenía que hacer algo. Augusta Thoenig, una buena amiga que también es creadora y empezó un año antes que yo, me dijo que siguiera mi estilo, porque no hay nadie que lo hiciera así".

430.000 seguidores avalan sus maneras, con auténticos hitazos virales que van desde identificar signos del zodiaco con tipos de bolsos a repasos históricos de looks que crearon escuela, sin dejar de lado los planes por Madrid, pasarelas VIP y análisis varios. Ya solo por cómo entona es imposible no reconocerle en menos de un segundo. "Busqué un nicho superclaro y tiré palante"

"Más allá del lujo, para mí la moda es arte. Igual que comprar un Picasso es algo que muy poca gente se puede permitir, con la alta costura puede pasar lo mismo. Al final es un tipo de arte que no todo el mundo conoce, y a través de mis contenidos, como mínimo, intento que tanto aficionados como gente que no sabe pase un rato divertido".