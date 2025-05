Frank Cuesta se retracta en directo de su vídeo: "Era un guion que se me mandó"

El ex presentador Frank Cuesta generó ayer una gran controversia tras publicar un vídeo en el que confesaba haber mentido sobre aspectos clave de su vida, como su enfermedad y su labor con animales. Sin embargo, horas después, desmintió sus propias declaraciones, alegando que fueron parte de un guion impuesto para detener el acoso que sufre él y su familia.

En un primer vídeo difundido en su canal de YouTube, Cuesta afirmaba no padecer cáncer, sino una mielodisplasia, y admitía que los animales de su santuario en Tailandia habían sido comprados, no rescatados. También reconocía no ser veterinario ni herpetólogo y atribuía las muertes de animales en su refugio a su negligencia.

Sin embargo, horas después, publicó un nuevo vídeo en el que se desdijo de sus confesiones iniciales. "Yo hoy he puesto un vídeo de un guion que se me mandó. Esta mañana se ha corroborado que se mandó y que si yo hacía este vídeo se pararía todo este acoso", explicó Cuesta, señalando que sus declaraciones anteriores fueron realizadas bajo presión para proteger a su familia del acoso que están sufriendo.

El presentador aseguró que no ha comprado animales y que no consume drogas, desmintiendo así las afirmaciones de su primer vídeo. También negó que su excolaborador, conocido como Chi, estuviera detrás de la publicación del vídeo, aunque reconoció que el contenido le fue enviado meses atrás con la promesa de que cesarían los ataques en su contra.

Estas declaraciones han generado una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación, cuestionando la credibilidad de Cuesta y la veracidad de sus afirmaciones. La situación ha puesto en entredicho la figura pública de Frank Cuesta y, por el momento, el tema no tiene pinta de detenerse dentro de poco.