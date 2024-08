Frank Cuesta, muy duro contra Elmillor tras acusarle de estafador: "En tu puta vida vas a ser quien soy yo"

Frank Cuesta vive un momento complicado ya que se ha enfrentado a dificultades para mantener su santuario debido a un enfrentamiento legal con su exmujer, Yuyee, ya que estaba a su nombre y exigía al animalista una cantidad de dinero para seguir viviendo ahí que no podía asumir.

Finalmente, Frank lograba llegar a un acuerdo con la modelo tailandesa, pero necesitaba recaudar 50.000 euros para ponerlo a nombre de su hijo Zorro. Así, compañeros streamers como Plex o TheGrefg le han apoyado y éste último, con ataque de un canguro incluido, ha comenzado una colaboración muy especial junto a él en su canal de Kick.

A pesar de que lograron su objetivo y consiguieron salvar el santuario de animales, las polémicas no han sido ajenas durante las horas de directo, siendo la más sonada las declaraciones que hacía Elmillor.

El jugador de League of Legends puso en duda en X las intenciones de Frank al dejar caer que estaba estafando el dinero de las donaciones, señalando que era amigo de "scammers" (estafadores) en referencia a su relación con Dalas: "Si no quieres que te llamen scammer no te juntes con scammers y antes de pedir dinero a tus viewers/fans dando pena por las redes sociales puedes pedírselo a tus "amigos" que han estafado millones de euros. Aun así me sudas la polla tu y tu santuario no me infles los cojones".

Ante estas acusaciones, Frank se puso muy serio y no dudó en cargar contra el streamer con estas duras palabras: "Demuestra que he scammeado 200.000 euros".

"No te mereces ni que te llame, pero en tu puta vida vas a llegar a ser quien soy yo, en tu puta vida, eres un youtuber normal, mediocre, que quiere ser jugador de LoL, que juegas muy bien para un nivel bajo y está muy bien", ha dicho Frank.

"Lo que has hecho es una guarra de niñato de mierda que si te tuviera en frente te reventaba a hostias", seguía el presentador con su respuesta.

Sin duda, la nota desagradable de un evento solidario que pretendía salvar un lugar muy importante para Frank Cuesta.