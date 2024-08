TheGrefg explica cómo se enteró del noviazgo entre Auron y Gemita

El mundo del streaming está lleno de sorpresas, y la vida amorosa de sus protagonistas no es una excepción. Hace unos días, se confirmó una de las relaciones más rumoreadas en la comunidad: Auronplay y Gemita, ambos figuras destacadas del streaming, hicieron pública su relación. Esta noticia no solo acaparó titulares, sino que también despertó la curiosidad de los seguidores de TheGrefg, exnovio de Gemita y uno de los streamers más influyentes de España. Así pues, la pregunta que todos se hacían era: ¿cómo reaccionó TheGrefg al enterarse? Durante su último directo en Twitch, el creador de contenido murciano decidió compartir con sus seguidores cómo fue el momento en que Gemita le reveló la noticia.

Según cuenta TheGrefg, la conversación comenzó cuando Gemita insistió en hablar con él, asegurando que tenía algo importante que contarle. Aunque TheGrefg inicialmente trató de posponer la charla por estar ocupado, su exnovia insistió en que debía ser en ese momento. Con un tono directo, Gemita le informó que estaba saliendo con alguien. TheGrefg, en un primer momento, restó importancia al asunto, asegurando que no era necesario que se lo contara. Sin embargo, la insistencia de Gemita le hizo sospechar que la situación era más compleja de lo que parecía.

La tensión aumentó cuando Gemita le dio una pista sobre la identidad de su nueva pareja, cantándole un fragmento de Como Camarón de Estopa, una canción que Auronplay había interpretado durante la ceremonia de los ESLAND. A pesar de la pista, TheGrefg no logró descifrar el enigma, por lo que Gemita tuvo que revelarle directamente que estaba saliendo con Auronplay. "Mi cabeza empieza a analizar un poco y digo: pero entre este cabrón que no sale de casa y Gemita... Y empiezo a pensar y digo: pero estos dos cómo han llegado a darse besos", comentó TheGrefg durante su directo, dejando claro que la noticia lo tomó por sorpresa.

A pesar del impacto inicial, TheGrefg no tardó en reaccionar con madurez, expresando que no guarda rencor y deseando lo mejor a la nueva pareja. Aseguró que, aunque la situación es peculiar, solo quiere que Gemita sea feliz y que no tiene problemas en hablar abiertamente del tema, a pesar de que algunas de sus bromas anteriores fueron malinterpretadas y tuvo que salir a disculparse públicamente.