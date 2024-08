TheGrefg pide perdón tras su brutal salida de tono con Auronplay

En las últimas semanas, la relación entre Auronplay y Gemita ha sido una de las cosas más comentadas por la comunidad del streaming de habla hispana. Todo parece indicar que el culebrón ha terminado, ya que ninguno de los dos esconde ya su relación. Sin embargo, TheGrefg, expareja de Gemita, ha hecho, en uno de sus directos más recientes, un comentario muy desafortunado que ha encendido la mecha de la polémica.

Y es que el creador de contenido murciano, en respuesta a un comentario de uno de sus espectadores sobre la relación entre Auronplay y Gemita, exclamó: "Sabes dónde está Auron ahora mismo, ¿no? Comiéndome los cojones. Si lo piensas un poco, literalmente". Esta afirmación, con un tono en absoluto amable, generó un aluvión de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambos streamers comenzaron a tomar posiciones, alimentando la tensión y especulando sobre un posible conflicto entre ellos.

La respuesta de Auronplay no se hizo esperar, aunque fue más sutil. A través de su canal de WhatsApp, compartió un meme con el mensaje: "No te puedo oír. Necesito que te saques el pene de la boca", que muchos interpretaron como una réplica directa al comentario de TheGrefg. Este intercambio, aunque aparentemente inofensivo, ha avivado aún más las llamas de la polémica, si bien no podemos confirmar al 100% que fuera dirigido a TheGrefg.

Horas después, consciente del revuelo que había causado, TheGrefg decidió disculparse públicamente, admitiendo que su comentario había sido inapropiado y fuera de lugar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y las redes seguían hirviendo con debates sobre la relación entre los dos streamers. Por su parte, Gemita ha sido la única de las partes que no ha abierto la boca por el momento.

Aunque ni Auronplay ni TheGrefg han confirmado un enfrentamiento directo, este episodio ha servido para que los seguidores de ambos se monten sus propias películas. Veremos lo que ocurre, pero seguramente esta disputa se quede aquí y no ocurra nada más.