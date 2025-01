Gemita aclara los motivos de su ruptura con AuronPlay: "No se acabó porque fuera infiel"

En un directo realizado el día de ayer, 15 de enero, Gemitaha decidido abordar de forma clara y contundente los rumores que han circulado en los últimos meses sobre su ruptura con AuronPlay. La creadora de contenido, conocida por su sinceridad, ha zanjado especulaciones y desmentido categóricamente que la separación se produjera por una infidelidad.

"Yo no he tenido relaciones sexuales ni me he comido a nadie ni he sido infiel a nadie con tres personas. Nada que ver", afirmó, desmintiendo uno de los rumores más extendidos. Gemita explicó que la relación terminó porque ambos estaban en un momento en el que no se querían ni cuidaban adecuadamente: "Lo intentamos y no salió, la diferencia fue que yo me di cuenta antes que él y por eso puse fin a la relación".

La streamer también reveló que AuronPlay llegó a plantearse retomar la relación, algo que, según ella, desmonta por completo las acusaciones de infidelidad. "Si yo me hubiese comido hasta al Cap de Govern de Andorra, ¿vosotros creéis que Raúl hubiese querido volver conmigo? No, no", señaló.

En su directo, Gemita también aprovechó para referirse a Sofía, actual pareja de TheGrefg, tras los comentarios que publicó en redes sociales días atrás. "Fue una calentada innecesaria. No tendría que haber puesto ningún tuit y ya está", reconoció. Además, dejó claro que no tiene ningún problema con Sofía y pidió que cese el acoso hacia ella: "Ojalá el hate a Sofía desaparezca. Siempre que he coincidido con ella, todo súper bien. Llevo viendo cómo le cae hate mucho tiempo".

Gemita concluyó su directo dejando claro que tanto ella como Auron han cerrado este capítulo de sus vidas, y aunque las diferencias entre ambos fueron evidentes, actualmente no existe mala relación entre ellos. Con estas declaraciones, la streamer pone fin a meses de especulaciones y deja claro que su prioridad es pasar página de forma definitiva.