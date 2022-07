Gemita explica por qué no estará en Tortillaland: "Si me hubiesen invitado, no habría entrado"

El próximo 14 de agosto llega, por fin, TortillaLand 2 tras un año de espera, y ya tenemos a todos los participantes confirmados. Entre otros, están Axozer, Karchez, Biyín, AriGameplays, Ampeter, 8cho o Carola. Sin embargo, esta edición de la popular serie de Minecraft también tiene grandes ausencias como Nia, TheGrefg, Jagger o Gemita. Esta última ha hablado sobre su no participación. "Si me hubieran dicho, no habría entrado, porque Minecraft es un juego que no me termina de enganchar", explica Gemita.

Lo cierto es que las series de streamers son un éxito, pero también son un proyecto al que uno tiene que dedicarle mucho tiempo: el compromiso con la serie debe ser total. Tal y como cuenta Gemita, ella prima mucho más "el abrir directo y no tener la obligación de comenzar la serie", sino poder hacer lo que le apetezca en el momento.

"Cuando estás en una serie, estás obligado, porque si no para qué entras. Tienes la obligación de echarle horas", decía la streamer. Además, hace un tiempo, durante una partida de Valorant en la que participaban Gemita y Biyín, esta primera le comentó a Sara que no le gustaba mucho Minecraft, y que prefería otro tipo de juegos.

El compromiso total (no todo el mundo puede dedicar el mismo tiempo a una serie), sumado a que no es un juego que disfrute, han hecho que, para tristeza de muchos, Gemita no esté en esta segunda edición de TortillaLand. Una edición que ya ha empezado con polémica, debido a que, de todos los participantes, tan solo hay seis mujeres frente a los treinta hombres.

Por otro lado, Nia también comentó que no estaría porque la habían echado del Discord de Tortillaland. De todas maneras, echaremos de menos la dedicación de Nia y, por supuesto, aún nos quedarán en el recuerdo las dos horas que Gemita y Laura Escanes estuvieron en el laberinto de Jagger. Casi no salen…