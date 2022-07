TheGrefg, Rivers y Nia: los streamers que se han quedado fuera de TortillaLand 2 en Twitch

TortillaLand 2 por fin ha confirmado su fecha oficial de estreno y su lista de participantes provisional. El próximo 14 de agosto volverá una de las series de más éxito de la historia de Twitch, pero en esta segunda edición habrá algunas ausencias bastante notables dentro de su narrativa: TheGrefg, Rivers y Nia.

TheGrefg ha sido el que ha dado una explicación más detallada de lo sucedido, después de que muchos de sus seguidores se sintiesen sorprendidos al ver que no formaría parte de TortillaLand 2, tras ser partícipe de la primera edición. Según el streamer, no ha recibido ninguna invitación por parte de la organización para sumarse al line-up de participantes, y él tampoco les ha escrito para pedírselo, ya que tiene, según dice, otros muchos proyectos en los que centrarse durante lo que queda de año. Además, el paso de TheGrefg por la pasada edición de TortillaLand fue algo accidentado, y acabó saliéndose de la serie antes de su finalización. Muchos de sus fans han coincidido en opinar que su estilo de roleo no encaja con el espíritu de TortillaLand, por lo que hay quienes se han alegrado de su ausencia.

Por otro lado, muchos esperaban que Rivers, una de las streamers que más está creciendo durante los últimos meses, fuese invitada a la serie, pero no ha sido así (a no ser que haya decidido rechazar la propuesta de participar, cosa poco probable). Aunque esta decisión haya sorprendido a muchos fans, algunos han señalado, con bastante acierto, que AuronPlay, el encargado de dirigir TortillaLand, solo invita a personas con las que tenga cierta confianza, algo que no ocurre con Rivers. ¡Así que habrá que esperar a que se conozcan para que pueda tener la oportunidad de entrar!

Por último, otra streamer que participó el año pasado y que este año está ausente es Nia. Fue una de las que más se entregó a TortillaLand, pero muchos seguidores de la serie apuntan a que su relación con otros participantes podría no ser la mejor. ¡Con tan poca presencia femenina en estos eventos (solo cerca de un 15% de los participantes de Tortillaland 2 son mujeres), no está la cosa como para ponerse exquisitos!