Gersanc: de desconocido en redes a (casi) influencer

La magia de las redes te lleva muy a menudo a acostarte como un completo desconocido y a levantarte con varios miles de likes y seguidores nuevos. Es algo parecido a lo que ha vivido Germán Sánchez en los últimos meses, que gracias a su buen rollo en redes sociales está ganando relevancia en Twitter, Instagram y YouTube, donde firma sus creaciones como Gersanc. Aunque todavía no se cree su nueva condición, cuando hablas con una persona del carisma e inquietud de Germán, la entrevista se escribe sola.

"Ha sido un poco shockeante para mí", nos cuenta por email. "Desde hace bastante tiempo subo contenido en internet, es verdad que no de forma constante, y nunca había conseguido tanta atención, por lo que no me lo esperaba... Lo he vivido con mucha ilusión pero también con bastante cautela y los pies en el suelo. Me encantan las redes sociales y poder crear contenido para ellas, y es súper emocionante notar que esos contenidos de repente tienen una buena acogida".

El subidón de popularidad le ha llegado con su afinada visión de la cuarentena, que ha multiplicado las visualizaciones y le ha convertido en un fenómeno viral. "Sin duda el hecho de que la gente estuviese confinada ha ayudado mucho a que mis vídeos tuviesen esa buena acogida. De repente la gente tenía mucho tiempo libre y buscaba a través de las redes sociales entretenimiento. Además, en esos momentos difíciles necesitas escapar un poco de esa realidad y la risa llega a ser curativa".

"En mi día a día me cuesta más compaginar mi vida laboral y social con el crear contenido de forma constante en redes sociales. Muchas veces llego a casa con la mente exhausta y solo tengo ganas de descansar. Por lo que, más que inspiración, lo que me ha dado el confinamiento es mucho tiempo para poder materializar mis ocurrencias en forma de vídeo y estar más pendiente de las RRSS. Además, me hacía mucho bien entretenerme en los vídeos y enfocarme en el humor en esos momentos".

Su nueva fama le ha permitido conocer a alguno de sus ídolos a través de las redes, un sueño hecho realidad. "Para mí lo más fuerte fue poder conocer a Ana Milán, quien me parece un ser de luz [...]. De repente estaba hablando con ella de tú a tú y, además, con mucha generosidad de su parte. Aunque las veces que hablé con ella estaba nerviosísimo y casi colapso mentalmente, fue increíble y el día de mañana se lo contaré a mis hijos con mucho orgullo, jaja".

De hecho, su popularidad en redes se ha traducido en que también le conozcan por la calle y hasta le hayan pedido fotos, "pero muy de vez en cuando", reconoce. "Me suele pasar más descubrir que amigos de mi amigos me siguen y me piden que les envíe algún audio o algo del estilo".

En cuanto a su futuro, es optimista y realista a partes iguales: "Me gustaría poder llegar a ser relevante y vivir de ello o de otros proyectos que tuviesen relación con lo que hago en redes sociales. Sin embargo, soy consciente de que es un mundo muy inestable y que hoy haces gracia y mañana ya nadie se acuerda de ti, por lo que... la vida dirá, jaja. Por mi parte, sí me he animado a subir más contenido e intentar ser más constante pero sin que se convierta en algo monótono que me preocupe más de lo que me divierte, ya que si no, no tendría sentido para mí".