Ibai sobre la bajada de audiencia: "En Twitch estábamos con cifras que no eran reales"

Lo de que Twitch ya no esté pegando tan fuerte es un debate que lleva creciendo en el sector unas cuantas semanas. El streamer Aitorek, al que siguen unos respetables 135.000 fieles, lo iniciaba ayer mismo con una observación de cómo está la cosa ahora mismo: "Gente de 50000 en 15000. Gente de 5000, en 1500. Gente de 400 o 300, sin pasar de 100". ¿Qué está pasando?

"Es una mezcla de varias cosas", dice Ibai, subrayando una cosa que nos ha dejado un poco locos: "en Twitch estábamos en cifras que no eran reales". El vasco se sorprende por el alcance de los datos que menciona su colega ("le sigo en Twitter"), pero no lo ve para nada descabellado.

"Veíamos normal audiencias de 60.000 o 70.000, [...] pero no todos somos Auronplay", explica sobre el espectacular crecimiento que tuvo en "la época COVID" lo de los streams. Él es de hecho uno de los mejores ejemplos, ya que empezó su andadura en Twitch semanas antes de que se declarara el confinamiento generalizado.

"En general todo ha sufrido un pequeño bajón, además ahora es el Mundial de fútbol, aunque ya habían bajado antes", recuerda, y culpa en gran parte a los anuncios. "No me extraña que haya gente que después de cinco anuncios se pire, [...] lo que hace daño de verdad en la publicidad es el primer anuncio, que no te deja conocer al streamer".

Sabe que "están ahí desde siempre", pero no pone todas las culpas en ese saco. Ibai aboga por la variedad e invita a los que quieran dedicarse a esto a que no solo jueguen a videojuegos: "hay profesores, tertulias deportivas, gente que canta, que toca el piano".

Son cuestiones de un peso pesado en Twitch, y sus palabras sin pelos en la lengua reavivan otro misterio que nos tiene en ascuas: ¿seguirá en la plataforma que le ha lanzado al estrellato? ¿O el reciente contrato que ha firmado para emitir los próximos años será YouTube? Me temo que hasta enero no tendremos respuesta.