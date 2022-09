Ibai busca el amor con Carola, Komanche y Skain: los mejores momentos del récord romántico

'Buscando El Amor' tuvo un nuevo capítulo de la serie de Ibai Llanos empeñada en emparejar a streamers solteros, y una demostración de que a veces da igual la calidad televisiva de las cosas que hace el vasco. Si él está detrás, van a verle muchas personas.

Axozer y Barbe le acompañaban como comentaristas en un rincón de su mansión (la de siempre, no donde se ha mudado con KOI Jefa) en un programa austero en medios pero sobrado en cachondeo. El peculiar stand desde donde vertían sus opiniones los conductores del show era como la torre de control de un episodio donde los protagonistas fueron Komanche, Carola y -sobre todo- Skain.

Un pack variado de streamers que tenían a Mayichi como celestina y a Polispol como camarero, una mezcla curiosa para un plato a veces... cringe. A ver, que tiene toda la pinta de haber sido a propósito y de hecho diferencia claramente este programa de otros con la misma temática, pese a seguir la misma fórmula.

Imaginamos que no debe ser fácil crear ambientillo en unas citas limitadas a 15 minutos donde se escuchan frases de las pretendientas tipo "es un poco violento que en la primera cita me pidan echar un pulso". Te lo creas o no, fue una ocurrencia de Skain, favorito de la audiencia a juzgar por los memes y comentarios de Twitter.

Ver a Carola preguntar a su primera cita "cómo te llamabas" tras solo once minutos de conversación era un tierra trágame de manual, y Komanche bailando solo para "demostrar lo que mejor sabe hacer" desubicaba un poco a los comentaristas. Los oficiales y los de Twitch.

En las tres horas de emisión, unas 190.000 personas de media estaban pendientes de los desatinos amorosos del trío, con casi un cuarto de millón de fieles congregados en el minuto de oro. Coincidió, claro, con la elección de las 'ganadoras', algo que algunos ven como una pantomima pero nada más lejos de la realidad.

Algunos creadores bastante top han conocido a sus parejas (actuales o pasadas) en encuentros de este tipo, así que lo de Buscando el Amor no es ningún eufemismo. Ahora, que lo cuenten ellos; Skain seguro que no tiene pelos en la lengua en caso de encontrarlo. "Ilusiones renovadas, la vida es bella", dijo tras el programa. "Recordad que después de la tormenta siempre sale el sol".