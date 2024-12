Ibai celebra los 100 días de su cambio físico con un vídeo muy especial

Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más influyentes de España, ha alcanzado una cifra mágica en su proceso de transformación física: 100 días de cambio. En un vídeo especial publicado en sus redes sociales, el streamer compartió su progreso desde que inició este desafío en junio de 2024, un esfuerzo que le ha llevado a perder más de 40 kilos y, sobre todo, a cambiar su estilo de vida.

El vasco inició este proceso tras varios intentos fallidos en el pasado, decidido a mejorar su salud y demostrar que el cambio es posible. A lo largo de estos meses, ha documentado cada paso de su rutina, desde largas caminatas hasta ajustes en su alimentación y la reducción de horas de directo, todo ello mientras animaba a su comunidad a sumarse a este camino de superación.

En el vídeo, Ibai, además, reflexiona sobre los detractores que dudaron de su capacidad para lograrlo y agradece el apoyo constante de sus seguidores. Este hito no solo simboliza su progreso físico, sino también su compromiso mental y emocional con el cambio. A pesar de haber logrado una pérdida de peso significativa, Ibai no considera este el final de su transformación. No sabemos durante cuánto tiempo más podremos disfrutar de este contenido, pero parece que, por el momento, seguiremos teniéndolo. Y nosotros más que contentos.

Y es que el impacto de su proceso no se limita a su propia vida. Miles de personas han seguido su evolución en redes sociales y se han inspirado en su constancia. Su historia se ha convertido en un ejemplo de cómo la disciplina y la perseverancia pueden llevar a cambios profundos y duraderos. Ibai Llanos celebra este primer gran hito como una victoria personal, pero también como un mensaje para todos: "Si yo puedo, tú también puedes".