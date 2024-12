Ibai Llanos habla sobre su participación en La Velada del Año 5: "Sólo pelearía contra Kameto"

Ibai Llanos ha revelado algunos de los planes más esperados para La Velada del Año 5, el evento que se ha convertido en un referente del entretenimiento y el deporte. Durante uno de sus últimos directos, el streamer habló abiertamente sobre la posibilidad de subirse al ring como boxeador, aunque con una condición muy clara: "Solamente pelearía contra Kameto. No hay otro rival".

La rivalidad entre Ibai y Kameto, creador de contenido y referente en Francia, sería el motor principal de este hipotético combate, que va más allá del deporte. Según Ibai, enfrentarse a Kameto tendría sentido tanto a nivel personal como profesional: "Es la persona contra la que más ilusión me hace. Representa mucho, no solo por la relación entre ambos, sino también por ese enfrentamiento España vs Francia".

Sin embargo, el combate parece casi imposible debido a las diferencias físicas entre ambos. Ibai ha reconocido que su peso actual es de 115 kilos, mientras que Kameto supera los 160. Aunque ambos están trabajando en cambios físicos, la distancia en términos de categoría de peso hace que la idea sea poco viable. A esto se suman los problemas de visión de Ibai, quien admite no haber consultado si está médicamente apto para pelear.

Más allá de este posible enfrentamiento, Ibai ha adelantado otros detalles sobre La Velada del Año 5. Aunque el lugar definitivo aún no está decidido, el Metropolitano es una de las opciones más factibles para albergar el evento. También ha explicado que, a pesar de algunos experimentos en ediciones pasadas, no buscará "inventar" formatos extravagantes, manteniendo el foco en el boxeo tradicional.

La fecha del evento apunta a finales de junio o principios de julio, y aunque todavía hay mucho por decidir, Ibai asegura que enero y febrero serán cruciales para cerrar participantes y artistas. Todo indica que La Velada del Año 5 volverá a ser un espectáculo inolvidable, aunque con un enfrentamiento soñado que, por ahora, sigue en el aire.